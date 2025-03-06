Розмір зарплати — не головне: в Мінсоцполітики пояснили, від чого буде залежати пенсія після реформи

За словами заступниці міністерки соціальної політики Дарії Марчак, у квітні, коли буде проведено індексації виплат працюючих пенсіонерів, розмір підвищення залежитиме від того, скільки працює людина та яку зарплатню отримує (і які сплачує соціальні внески).

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В той же час ситуація зміниться після реформи пенсійної системи, яка запланована на липень, заявила представниця Мінсоцполітики під час Zoom-конференції про майбутнє солідарної пенсійної системи.

«Ми передбачаємо, що в новій реформі розмір пенсії залежить від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати. Не від зарплати. Тому що коли ми говоримо, що це залежність від зарплати, то у людини, яка отримує тіньову зарплату чи отримує зарплату як ФОП 3 групи, але сплачує внесок з мінімалки, він заходить в непорозуміння», — пояснила Марчак.

Тому, за словами заступниці міністра, формула передбачає, що розмір пенсії залежний від сплати внесків і періоду сплати внесків.

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Також заступниця міністерки розповіла, що у Мінсоцполітики робили тести й виявилося, що люди, які мають, наприклад, найбільші доходи сьогодні, можуть мати найнижчі пенсії.

«Тому, що вони працюють як ФОПи у сфері IT та аутсорсингу, і сплачують внески тільки з мінімальної заробітної плати. І вони не знають, що їхній розмір пенсії залежить не від їхньої заробітної плати, які вони отримують на руки, а від обсягу внесків, які сплачують», — зазначила заступниця міністра.

За її словами, значна кількість громадян не розуміють, яким чином їхня пенсія залежить від результатів роботи сьогодні.

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«На сьогодні ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці законопроєкти подати на розгляд уряду і після того на розгляд ВР. І ми працюємо над тим, щоб запропонувати розробити в цьому році дизайн того, як може виглядати система професійних пенсій в майбутньому», — додала Марчак.

Зазначимо, що українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про плани провести пенсійну реформу. Своєю чергою, експерти МВФ зазначили у Меморандумі, що в держбюджеті України на 2025 рік заявлено: влада почне процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вона має намір впровадити систему, що буде стійкою та такою, що відповідатиме законодавству ЄС, скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики, що випливають із поточної складної пенсійної системи.

Згодом Міністерство соціальної політики оприлюднило проєкт пенсійної реформи. Він передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% мінімальної зарплати, і систему балів за страхові внески. Також у відомстві пояснили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Однак можна буде за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок. Окрім того, сьогодні, 26 лютого, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115.

Нагадаємо, що після березневої індексації частина пенсіонерів буде отримувати на 1500 грн більше.

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