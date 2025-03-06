У четвер, 6 березня, поєдинками у Полтаві, Житомирі, Черкасах та Львові стартує 20-й тур української прем'єр-ліги, в якій «Динамо», що лідирує, раніше втратило перші у 2025-му очки.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 20-й тур

6 березня (четвер)

«Полісся» (Житомир) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Батиста, 5, Андрієвський, 43, Гуцуляк, 78 — Янаков, 57, з пенальті). Юніорські склади — 1:0.

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«Ворскла» (Полтава) — «Карпати» (Львів) — 0:0. Юніорські склади — 0:0.

У 20-му турі УПЛ також зіграють: 6 березня (четвер) — ЛНЗ — «Динамо» (15:30), «Шахтар» — «Кривбас» (18:00); 7 березня (п'ятниця) — «Лівий берег» — «Верес» (13:00), «Колос» — «Олександрія» (15:30), «Зоря» — «Оболонь» (18:00); 8 березня (субота) — «Інгулець» — «Рух» (15:30).

Становище команд:

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1. «Динамо» — 47 очок (19 матчів);

2. «Олександрія» — 41 (19);

3. «Шахтар» — 39 (18);

4. «Полісся» — 34 (20);

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5. «Кривбас» — 31 (18);

6. «Карпати» — 28 (20);

7. «Верес» — 25 (19);

8. «Зоря» — 25 (18);

9. «Рух» — 23 (19);

10. ЛНЗ — 22 (19);

11. «Лівий берег» — 19 (19);

12. «Колос» — 18 (19);

13. «Оболонь» — 18 (19);

14. «Ворскла» — 18 (20);

15. «Чорноморець» — 15 (20);

16. «Інгулець» — 12 (18).

Бомбардири: 11 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 10 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 8 — Артем Бондаренко (Шахтар), Єгор Твердохліб («Кривбас»), Олександр Філіппов («Олександрія»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Петар Мічін, Пилип Будківський (обидва — «Зоря»), Віталій Буяльський («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у віці 65 помер колишній футболіст «Динамо» та «Шахтаря».

Фото ФК «Полісся»

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