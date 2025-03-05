Помер ексфутболіст «Динамо», який брав з Лобановським чемпіонський титул та Кубок СРСР (фото)

У віці 65 років пішов із життя колишній футболіст «Динамо» та «Шахтаря» Сергій Журавльов, повідомляє офіційний сайт столичного клубу. Раніше не стало легендарного футболіста «Динамо» та тренер збірної України Анатолія Конькова.

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Народившись у місті Брянка на Луганщині, майбутній відомий футболіст Журавльов уже у юнацькі роки став переможцем престижних всесоюзних турнірів «Дружба» та «Переправа», а також міжнародних змагань «Юність». У послужному списку Сергія — 4 матчі за юнацьку збірну Радянського Союзу та один поєдинок за олімпійську команду СРСР. 1977 року футболіст здобув «бронзу» чемпіонату Європи серед молодіжних команд, а 1980-го (разом із Дем'яненком, Балтачою, Балем і Чановим) став чемпіоном Європи.

1980 року Сергій Журавльов (шостий зліва у верхньому ряду) став у складі збірної Радянського Союзу чемпіоном Європи серед молодіжних команд

Дебютувавши у складі «Зорі», талановитий захисник незабаром опинився в «Динамо» Валерія Лобановського, з яким завоював повний комплект медалей чемпіонату СРСР та виграв Кубок Союзу.

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1982-го Сергій Журавльов (третій праворуч у верхньому ряду) виграв із командою Валерія Лобановського Кубок СРСР

Після шести сезонів у лавах столичного клубу футболіст перейшов до донецького «Шахтаря», з яким навіть дійшов до фіналу Кубка СРСР (у вирішальному поєдинку гірники поступилися «Динамо»). Також у кар'єрі Сергія Журвальова були виступи за харківський «Металіст», кишинівський «Ністру», ще раз за рідну «Зорю», хмельницьке «Поділля» та черкаське «Дніпро».

Закінчивши кар'єру гравця, Журавльов багато років працював дитячим тренером, зокрема у школі «Динамо». Серед його вихованців такі відомі гравці, як Темур Парцванія, Дмитро Хльобас, Євген Морозенко, Олексій Хобленко та Віталій Гемега.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда «Динамо» та головний тренер збірної України Михайло Фоменко.

Фото ФК «Динамо»

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