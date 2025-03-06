Ворог скинув на Краматорськ три КАБи: є поранені

У четвер, 6 березня, російська армія крім нічного обстрілу низки мирний міст завдала ракетного удару по місту Краматорськ вдень. Для удару терористи застосували керовані авіаційні бомби.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, дві людини поранені внаслідок ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби. Обом пораненим надано медичну допомогу.

«Пошкоджено житловий будинок і промзону. Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України», — написав Філашкін.

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Зазначимо, що Краматорськ — одне з найбільших промислових і адміністративних міст Донецької області, яке виконує функції обласного центру на підконтрольній Україні території. Воно відоме своєю машинобудівною промисловістю, зокрема підприємствами, що спеціалізуються на виробництві обладнання для металургії та енергетики.

Саме тому у перший день місяця, 1 березня, окупаційна армія нанесла авіаудар по Краматорську. В зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення «ФАБ-250» з модулем УМПК. Також обстріли зафіксовано у Краматорську вдень 25 лютого. Під час атаки одна людина загинула і 14 постраждали. А в січні після обстрілу росіян постраждали 9 людей, авіабомба ворога влучила в багатоповерхівку в спальному районі.

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Також нагадаємо, що вночі окупанти атакували Одещину і пошкодили енергетичний об'єкт, через що частина Одеси залишалась без світла.

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