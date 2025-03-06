Ворог вночі масовано атакував Одеську область, є ураження енергооб’єкта

У ніч на 6 березня російські терористи вдались до масованої атаки дронами й на Одеську область. Внаслідок обстрілу є поранені мешканці, уражено енергооб'єкт.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Кіпер.

Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.

Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.

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«Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби», — додав він.

Крім того, в Одеській обласній прокуратурі додали, що через обстріл зазнали пошкоджень:

приватні та багатоповерхові будинки;

приміщення СТО;

щонайменше 15 автомобілів.

Без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.

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Зазначимо, що від початку повномасштабної війниросійська федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Для атак ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та артилерію.

В той же час Повітряні Сили ЗСУ продовжують захищати небо України і минулої доби станом на 09.00 збили 68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Всього ж ворог задіяв цього разу 112 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів

А напередодні, 5 березня, «Шахед» вдарив у відділення «Нової пошти» під Одесою. Там згоріли сотні посилок.

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