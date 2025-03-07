Під покровом Удачі: кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 8−9 березня

Астрологи, які визначили для кожного знака Зодіаку найвдаліший день у першому місяці весни, назвали і щасливчиків, яким щаститиме більше ніж іншим у вихідні, 8 та 9 березня.

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Овен

Гороскоп для Овнів на 8 та 9 березня стверджує, що ці дні будуть наповнені енергією, пише slovofraza.com. Овнам, які отримають додаткові сили, буде під силу будь-яка справа. Навіть те, що раніше здавалося надзвичайно важким. Знаку, якому притаманна запальність, зірки радять триматися подалі від конфліктів і зменшити свою різкість. Також у ці вихідні дні в житті знака може з'явитися «привіт із минулого» — таким буде вплив ретроградної Венери. Це може бути як нагадування про справи, які раніше не були закінчені, так і люди, з якими раніше спілкувалися Овни. Загалом нинішні вихідні будуть чудовим часом для того, щоб і підсумки підбити, і нові плани скласти.

Лев

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Гороскоп на 8−9 березня для Левів припускає, що вихідні стануть для знака часом, коли успішно вирішуватимуться важливі справи. Це буде пов'язано з настроєм Левів — їхньою впевненістю в собі. Не виключено, що знак зможе серйозно заявити про себе у професійній сфері. Зірки радять Левам не відмовлятися від вигідних пропозицій та не боятися брати на себе додаткову відповідальність. Втім, удача чекає на знак не лише у професійній сфері, а й у особистому житті. Так, ці вихідні можуть принести Левам приємні сюропризи. Це стосується й тих представників знака, які зараз без пари, та відкриті для нових знайомств.

Стрілець

Гороскоп на 8 і 9 березня для Стрільців обіцяє знаку масу позитивних емоцій і вдалий збіг обставин, чого б це не стосувалося. Це можуть бути і доленосні зустрічі, які згодом відіграють важливу роль як у професійній сфері, так і в особистій. Або ж завершення питання, що давно відкладалося, і для вирішення якого у Стрільців з'являться сили. Також нинішні вихідні — гарний час для якоїсь подорожі. Зірки радять знаку цими днями уважно прислухатися до інтуїції — вона підкаже правильний напрямок.

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Терези

Гороскоп на 8−9 березня для Терезів обіцяє знаку в ці дні подарунки долі та цікаві знайомства. Приємні новини можуть чекати на людей, народжених під знаком Терезів, у будь-якій сфері життя. А особливо успіх буде на боці тих, хто зважиться на зміни, чого б вони не стосувалися — чи оновлення гардеробу, чи кардинальних змін у житті. Зірки радять Терезам бути ініціативними, не боятися говорити про свої бажання оточуючим — від них ви отримаєте лише підтримку.

Риби

Гороскоп на 8−9 березня для Риб припускає, що знак у ці вихідні буде насолоджуватися атмосферою гармонії та радості. Не виключено, що Риби зустрінуть приємну людину і отримають масу позитивних емоцій від спілкування з нею. Загалом ці дні чудово підходять для комунікацій з рідними та близькими, і навіть для романтики. Зірки радять Рибам не боятися довіряти своїм почуттям. До речі, у ці дні вдало можуть бути розставлені крапки над «і» у питаннях, які раніше не були вирішені.

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Нагадаємо, що 14 березня місячним затемненням відкриється коридор затемнень, який завершиться 29 березня. Про те, що принесе «кривава Місяць» всім знакам Зодіаку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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