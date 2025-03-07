Favbet Foundation та FAST підбили підсумки першого етапу навчань із першої допомоги для спортивної спільноти України

У січні-лютому 2025 року було проведено 10 комплексних тренінгів, під час яких 212 тренерів, спортсменів та працівників спортивної інфраструктури з семи олімпійських видів спорту — спортивна гімнастика, важка атлетика, легка атлетика, дзюдо, веслування, греко-римська та вільна боротьба — опанували навички першої допомоги в критичних ситуаціях.​ Повідомило UNN.

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Протягом 8-годинних занять учасники навчалися серцево-легеневій реанімації, зупинці кровотеч, наданню першої допомоги при інфаркті та інсульті, правильному виклику швидкої допомоги, а також забезпеченню власної безпеки. Тренінги проходили у форматі інтерактивних занять під наглядом професійних інструкторів FAST.​

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

«Мене дуже вразив професіоналізм інструкторів та наповнення програми. Це безцінні знання, які мають бути доступними для всіх тренерів і спортсменів», — розповідає Микита Мельников, член збірної України зі спортивної гімнастики, який взяв участь у першому тренінгу в межах проєкту.​

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Зважаючи на високий інтерес та позитивні відгуки, Favbet Foundation та FAST планують розширити проєкт. У 2025 році організатори мають намір провести додаткові тренінги для ще 1600−1800 представників спортивної спільноти.​

«Перед нами стоїть амбітне завдання — зробити навчання першій допомозі системним процесом у спортивному середовищі. Попит на такі знання лише зростає, і ми вдячні нашим партнерам, завдяки яким можемо розширювати цей проєкт», — каже директорка FAST Євгенія Згурова.​

У FAST зазначили, що мають достатній досвід та ресурси для реалізації цих амбітних планів, адже з 2014 року провели тренінги з першої допомоги для понад 70 000 громадян.​

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Фонд Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та соціальних ініціатив, заявив про подальшу підтримку проєкту. «Ми переконані, що кожен український спортсмен повинен бути готовим діяти у надзвичайних ситуаціях не лише на змаганнях, а й у житті, особливо сьогодні. Цей проєкт — ще один важливий внесок у зміцнення культури безпеки та взаємодопомоги в українському спорті», — наголосили у Favbet Foundation.

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд Favbet Foundation сприяє розвитку чесного спорту в Україні.

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Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

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