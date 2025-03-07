Ризик обману та фінансових втрат: від чого астрологи застерігають кожен знак зодіаку 8 березня

Свої прогнози та поради на суботу, 8 березня, дали всім знакам Зодіаку і знавці карт Таро, і астрологи. Стверджується, що сьогодні існує велика ймовірність бути ошуканим: як сторонніми аферистами, так і людями з близького оточення. Власне, весь день існуватиме загроза фінансових втрат, так що від необов'язкових трат варто відмовитися.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 8 березня радить Овнам тримати емоції під контролем та не зважати на погані передчуття. Астрологи запевняють, що вже завтра все владнається, стверджує tsn.ua.

Телець

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Гороскоп на 8 березня для Тельців радить знаку зайвий раз не нервувати, адже протягом дня ймовірні емоційні «гойдалки», які не додадуть вам здоров'я.

Близнята

Гороскоп на 8 березня для Близнят радить знаку дивитися на світ з позитивної точки зору. Адже від того, як ви сприйматимете сьогодні реальність, залежить те, як все складатиметься: успішно чи навпаки.

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Рак

Гороскоп на 8 березня для Раків рекомендує знаку провести цей день усамітнившися. Сьогодні краще зайнятися тим, що приносить вам задоволення. Втім, не варто так уж сильно активничати — день для цього несприятливий.

Лев

Гороскоп на 8 березня для Левів радить знаку поблажливо ставитися до близьких, якщо вони навіть намагатимуться робити вам зауваження. Адже вони хочуть для вас лише хорошого, як би поради зі сторони вас не дратували.

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Діва

Гороскоп на 8 березня для Дів звертає увагу на те, що сьогодні діями оточуючих керуватимуть негативні енергії Марсу. Так що не варто брати близько до серця їхню неадекватну поведінку — вони самі тому не раді.

Терези

Гороскоп на 8 березня не радить Терезам сьогодні втручатися в сторонні конфлікти. Ваші дипломатичні здібності не будуть корисними. Навпаки, Терези ризикують почути далеко не вдячність за спробу приборкати емоції.

Скорпіон

Гороскоп на 8 березня для Скорпіонів попереджає, що сьогодні погані думки можна побороти лише за допомоги корисної для вашого найближчого кола праці. І працювати треба так, аби на погані думки просто не лишалося б часу.

Стрілець

Гороскоп на 8 березня для Стрільців не радить знаку лінитися. Незважаючи на те що сьогодній вихідний день, можна хоча б щось зробити вдома.

Козоріг

Гороскоп на 8 березня для Козорогів не радить знаку продовжувати сьогодні працю над проєктом, що був розпочатий раніше. Сьогодні краще за все для знака буде пасивний відпочинок.

Водолій

Гороскоп на 8 березня для Водоліїв рекомендує знаку не конфліктувати з найближчим оточенням. Емоціями, що зашкалюватимуть, питання не вирішити, а ось стосунки зіпсувати — запросто.

Риби

Гороскоп на 8 березня для Риб не радить знаку сьогодні спілкуватися з токсичними та неприємними вам особисто людьми. Якщо зазвичай вони вас дратують, то сьогодні це негативне відчуття збільшиться у рази.

Про те, яким п'яти знакам Зодіаку щаститиме 8 та 9 березня більше, ніж іншим, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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