Астрологи визначили п'ятірку знаків Зодіаку, яким особливо має пощастити у вихідні дні, 8 та 9 березня. А знавці карт Таро дали поради всім представникам зодіакального кола на суботу, 8 березня.

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ОВЕН — Верховна жриця

Карта «Верховна жриця» символізує мудрість та інтуїцію, стверджує slovofraza.com. Отже, 8 березня Овни цілком можуть здійснити те, що давно задумали. У той же час знавці карт Таро радять знаку дослухатися до своєї інтуїції та поради людей, яким ви довіряєте, а потім вже діяти. Якщо у знака є сумнів у тому, як краще вчинити, субота — це день, ідеальний для ухвалення рішення.

ТЕЛЕЦЬ — Закохані

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Карта «Закохані» все говорить сама за себе — вона обіцяє Тельцю удачу в особистому житті 8 березня. Тим, хто в парі, знавці карт Таро радять говорити своїй «другій половинці» про почуття, що тільки зміцнить зв'язок. А самотнім Тельцям може випасти шанс зустріти людину, з якою, цілком імовірно, можуть почати серйозні стосунки.

БЛИЗНЮКИ — Зірка

Карта «Зірка» обіцяє Близнюкам позитивні зміни у житті, натхнення та надію. Карти Таро радять знаку зайнятися хобі або добре відпочити — це наповнить Близнюків енергією. У житті знака настане період, коли перед ним з'являться нові можливості. Головне — не сумніватися у собі.

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РАК — Вежа

Карта «Вежа» попереджає Раків про майбутні зміни — щось нове має прийти у ваше життя після того, як ви позбавитеся того, що віджило. Слід зважати на те, що зміни в житті можуть бути зовсім різними — як позитивними, так і далеко не райдужними. Карти Таро радять Ракам довіряти інтуїції — вона допоможе триматися правильного напрямку.

ЛЕВ — Утримання

Карти Таро радять Левам 8 березня менше привертати до себе увагу, уникаючи сварок та стресу. А карта «Утримання» нагадує про необхідність балансу між роботою та відпочинком. Увечері корисним буде зустріч із друзями чи заняття хобі — все те, що приносить Леву задоволення.

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ДІВА — Самітник

Карта «Самітник», що з'являється в розкладі на 8 березня, попереджає Дів про зміни. Адже вона сивмолізує глибокі роздуми та підготовку до важливих кроків. Корисним буде цього дня побути осторонь від усіх, подумати про те, що ви плануєте робити далі. Або вигадати, куди хочете вирушити в подорож. 8 березня — чудовий день для початку підготовки до поїздки.

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ТЕРЕЗИ — Колісниця

8 березня у Терезів можливе непорозуміння з боку оточуючих, критика їхніх дій чи рішень. Проте карти Таро не радять відступати та піддаватися емоціям — «Колісниця» обіцяє вдале завершення справ або визнання для затятих людей.

СКОРПІОН — Імператор

Карта «Імператор» символізує владу та рішучість. Незважаючи на те, що 8 березня — вихідний, день сприятливий для старту нових проектів, підписання угод, ділових зустрічей. Також вдалим буде встановлення контактів із людьми, спілкування з якими може принести користь у майбутньому.

СТРІЛЕЦЬ — Блазень

Карта «Блазень» обіцяє Стрільцям день, повний пригод та безтурботності. І якась частка авантюризму не буде зайвою 8 березня. Цей день добре провести з хорошими друзями, отримавши насолоду від спілкування з ними. У той же час карти Таро попереджають Стрільців, щоб ті стежили за фінансами і не діяли імпульсивно, роблячи непотрібні покупки.

КОЗЕРІГ — Сила

Карта «Сила» попереджає Козерогів, що 8 березня знаку слід виявляти терпіння. Особливо — у спілкуванні з близькими людьми. Уникайте конфліктів, а сварки намагайтеся вирішувати мирним шляхом. Втім, увечері «погода у домі» покращає — на Козерогів може очікувати приємний сюрприз.

ВОДОЛІЙ — Місяць

Карта «Місяць» попереджає Водолія, що не все є таким, яким здається. Людям, що народилися під цим знаком, 8 березня можуть надходити привабливі пропозиції чи то з робочих питань, чи пов'язаних із поїздками та подорожами. Карти Таро радять, перш ніж приймати пропозицію, добре ознайомитися з усіма деталями проєкту. І довіряти своїй інтуїції.

РИБИ — Світ

8 березня у Риб ознаменується завершенням важливого етапу в житті та початком нового, який буде більш радісним. День обіцяє бути наповненим успіхом та гармонією. Зусилля Риб, докладені раніше, мають почати приносити плоди, що оцінить ваше оточення. У той же час карти Таро дають пораду Рибам щодо особистого життя. Можливо, що нове знайомство може перерости у щось більше, проте не слід квапити події — потрібно краще пізнати одоин одного.

Раніше астрологи назвали вдалі у березні дні для кожного знака Зодіаку.

Фото Pixabay

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