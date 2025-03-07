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Суспільство та люди

Українцям доплачуватимуть за знання англійської мови: кому і скільки

18:47 7 березня 2025
Кабмін запроваджує надбавки за знання англійської. Фото Pixabay

Закон про впровадження в Україні англійської мови корегувався та схвалювався ще кілька років тому. А наразі уряд затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб.

Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, цей Порядок набере чинності одночасно з частиною шостою ст. 4 ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні» та діятиме протягом чотирьох років.

Так, за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) вводитиметься надбавка у розмірі 10 відсотків посадового окладу для:

  • голів місцевих державних адміністрацій (заступників);
  • військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом;
  • поліцейських;
  • керівників державних наукових установ;
  • керівників закладів вищої освіти;
  • працівників сфери освіти і науки та деяким іншим категоріям осіб.

Нагадаємо, що також уряд спростив процедуру призначення соціальних стипендій дітям із вразливих категорій (ВПО, УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та позбавлених особистої свободи).

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Фото Pixabay

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