У Раді змінили закон Зеленського про англійську мову в Україні

У Верховній Раді прибрали із президентського законопроєкту про впровадження англійської в Україні вимогу демонструвати іноземні фільми без українського дубляжу. Про це повідомили в партії «Слуга народу».

«Комітет одноголосно рекомендував парламенту підтримати у першому читанні законопроєкт № 9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадськими організаціями та експертами про ризики законопроєкту в питанні захисту української мови. Саме тому ми вилучили вимогу про обов’язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська. Саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали. Решта дискусії буде вже до другого читання», — повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу», заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Як писали «ФАКТИ», в лютому президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон та зустрівся з британським королем Чарльзом ІІІ.

Фото: виступ Володимира Зеленського в парламенті під час внесення законопроекту

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