«Крот» фсб з Державного космічного агентства зливав секретну інформацію росіянам (фото)

Наприкінці минулого року в Україні був викритий ворожий «крот» — командир одного з підрозділів ССО ЗСУ, а зараз стало відомо про затримання ще одного зрадника, якого взяли просто під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

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Так, Служба безпеки України за сприяння керівництва міністерства викрила високопоставленого «крота» рф у державних органах — посадовця Державного космічного агентства. Зрадник «зливав» ворогові секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Затримано посадовця Державної космічної агенції за роботу на росію. Фото СБУ

«Російська фсб завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами. СБУ також використала цього „крота“ для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію», — зазначили в СБУ.

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Під час розслідування було встановлено, что чиновника завербували через його дружину, яка наразі живе в Ростові-на-Дону та співпрацює із спецслужбами рф. Чиновник погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію планував переїхати до росії.

Російські спецслужби зажадали, аби «крот» передавав фсб дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти для роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформацію щодо виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

У затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з фсб. «Кроту» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фото СБУ

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Фото СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше до 12 років в'язниці було засуджено «крота» в лавах СБУ — генерала Валерія Шайтанова. Його затримали ще до початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну та інкримінували кілька статей УК. Суд визнав його винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів.

Фото СБУ

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