Працював на фсб: екс-генерала Шайтанова засудили до 12 років тюрми за держзраду

Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Слідство встановило, що колишній перший заступник керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника російської ФСБ Ігоря Єгорова.

Останній під позивним «Ельбрус» був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Також правоохоронці встановили, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.

Зазначається, що метою Шайтанова також було вбивство майора Збройних сил Чечні, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане російськими спецслужбами рф.

Кримінальне провадження щодо співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.

Співробітники СБУ затримали Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації. Дані про зв'язки Шайтанова з ФСБ надійшли від західних союзників, а в МВС заявляли, що той готував замах ще й на тогочасного міністра Арсена Авакова.

Нагадаємо, у вересні за підозрою у держзраді було затримано ексголову управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна.

Фото Генеральна прокуратура

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