Маскувалися під екіпаж швидкої допомоги: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Разом з тим спритні ділки вигадують все нові схеми, щоб «допомогти» чоловікам призовного віку втікти за кордон.

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Цього разу авто з такими ухилянтами затримали в Рахівськомо районі Закарпатської області.

Водієм виявився 31-річний львів’янин, який переобладнав автівку «Renault Trafic» під карету швидкої медичної допомоги і намагався перевезти до прикордонної зони двох військовозобов’язаних чоловіків. Один з них був перевдягнутий у форму фельдшера, а інший вдавав хворого. Сам же зловмисник виконував роль водія.

Діставшись кордону, порушники мали незаконно переправитися до сусідньої Румунії, повідомили в поліції Закарпаття.

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З місця події правоохоронці вилучили переобладнану автівку, грошові кошти та мобільні телефони, а самого організатора схеми затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідство кваліфікувало його дії за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу, тож в суді фігуранту загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

А дещо раніше в тому ж Закарпатті ухилянт намагався перетнути кордон під виглядом… німої жінки.

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