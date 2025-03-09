Українську тенісистку Ястремську намагалися видворити зі США

Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська (46-а у світовому рейтингу), яка торік сенсаційно дійшла до півфіналу Australian Open, розповіла про інцидент, що стався з нею після прибуття на престижний турнір до США.

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«Я летіла до Штатів за маршрутом Ніцца — Стамбул, Стамбул — Сан-Франциско, і після прильоту мене хотіли депортувати в Україну, тому що хтось через Інтерпол офіційно подав заяву в США, що мій паспорт з візою втрачено, — цитує Даяну Ястремську btu.org.ua. — Насправді це не так, мій паспорт був у мене на руках і взагалі ніколи не губився.

Я провела чотири години в аеропорту в поліції, чекаючи на якісь результати. За законом, якщо США паспорт вважається в системі втраченим, то американська віза стає автоматично недійсною. Мені її закреслили і, чесно кажучи, я думала, що все, припливли, відлітаємо назад. Хоча насправді віза у мене ще була на два роки.

Через чотири години мені дають папірець, в якому зазначено, що я можу перебувати в США шість місяців, після чого візу потрібно переробити. Було нервово і напружено, як у фільмах. Найцікавіше, що у системі вони не бачили, від кого надійшла інформація, що мій паспорт втратили. Дякую американцям, що впустили, бо зараз я просто могла б сидіти вже вдома".

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Зазначимо, що, попри пережитий стрес, 24-річна одеситка Ястремська вже успішно пройшла на турнірі WTA 1000 в Індіан-Уеллсі з призовим фондом 8,9 млн євро двох суперниць — Юе Юань (68-а) з Китаю (6:2, 6:4) і Онс Жабер (32-а) з Тунісу (6:3, 6:1). У матчі 3-го кола Даяна 9 березня побореться з другою у світовому рейтингу Ігою Свьонтек з Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на непереможного Олександра Усика вдягли кайданки в польському аеропорту.

Фото Jimmie48

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