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Спорт

Знаменитий воротар розлучився з дружиною після 13 років стосунків (фото)

12:44 9 березня 2025
Марк-Андре тер Штеген

Знаменитий воротар «Барселони» та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген розлучився зі своєю дружиною-данкою Даніелою Йеле після 13 років стосунків. Про це титулований футболіст повідомив у соцмережах.

«Після ретельного обмірковування ми з Дені вирішили піти різними шляхами, — написав 32-річний Марк-Андре тер Штеген. — Це рішення було непростим, як ви можете собі уявити, але обоє ми вважаємо, що це найкращий крок для нас.

Наша спільна мета — робити те, що найкраще для наших дітей, забезпечуючи їм любляче та стабільне середовище. Ми, як і раніше, прагнемо працювати разом як батьки і ставитися один до одного з повагою та вдячністю, як ми це робили завжди. У цей непростий час ми просимо вас зрозуміти та поважати наше приватне життя — особливо приватне життя наших дітей".

Повідомляється, що кілька місяців тому Марк-Андре переїхав жити в готель у Барселоні, а його дружина та сини — 5-річний Бен і однорічний Том — залишилися в курортному Кастельдеффельсі, де, зокрема, є будинок у сім'ї Ліонеля Мессі.

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Марк-Андре з дружиною та старшим сином

Додамо, що тер Штеген та його майбутня дружина познайомилися у 2012 році, коли голкіпер ще виступав за «Боруссію» з Менхенгладбаха. Через кілька років молоді люди разом переїхали до столиці Каталонії, де Марк-Андре підписав контракт із «Барселоною». У 2017 році пара відгуляла весілля в італійській Тоскані.

До речі, розлука посилила і без того нелегкий період для тер Штегена, який не виходив на поле з вересня через розрив сухожилля надколінка та перенесену операцію.

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Загалом Марк-Андре тер Штеген провів за «Барселону» понад 400 матчів, вигравши п'ять титулів чемпіона Іспанії, Лігу чемпіонів-2014/2015 і п'ять Кубків країни. 2023-го він підписав новий контракт до червня 2028 року. Голкіпер також провів 42 матчі за збірну Німеччини, але часто був дублером великого Мануеля Нойєра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола розлучається з дружиною після 30 років стосунків.

Фото Instagram

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