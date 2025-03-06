«Барселона» вдесятьох засмутила Трубіна, «Баварія» влаштувала розгром землякам: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 5 березня, завершилася програма перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якій напередодні «Арсенал» із Зінченком відвантажив у гостях сім м'ячів ПСВ «Ейндховен».

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Бенфіка» (Португалія) — «Барселона» (Іспанія) — 0:1 (Рафінья, 61). На 22-й хвилині вилучено Кубарсі («Барселона»).

Такі вже реалії нового формату Ліги чемпіонів, що «Бенфіка» та «Барселона» знову зійшлися один з одним через півтора місяці після «божевілля» на «Да Луж» (та зустріч закінчилася неймовірною перемогою каталонців — 5:4).

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І знову Трубіна та компанію «поховав» автор переможного м'яча у січневій зустрічі бразилець Рафінья, який примудрився принести перемогу «Барселоні», яка півтора тайму грала в Лісабоні в меншості. Щоправда, вболівальники «Барси» просто в ноги потрібно кланятися польському голкіперу команди Щенсни, який відбив 8 ударів «Бенфіки».

«ПСЖ» (Франція) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:1 (Елліотт, 87).

Лідер АПЛ майже 90 хвилин стримував натиск парижан («ПСЖ» завдав аж 27 ударів по воротах Алісона), а ближче до фінального свистка взяв та й забив переможний м'яч — своїм першим і останнім «пострілом» у площину воріт.

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«Баварія» (Німеччина) — «Байєр» (Німеччина) — 3:0 (Кейн, 9, 75, з пенальті, Мусіала, 54). На 62-й хвилині вилучено Мукіеле («Байєр»).

«Баварія» з 38-річним голкіпером Нойєром (його через травму замінили на 58-й хвилині), який цього вечора проводив свій 150-й матч у Лізі чемпіонів, зуміла нарешті перервати свою 5-матчеву серію без перемог у протистоянні з «Байєром». Постаралися лідери атак мюнхенців Кейн, який забив свої 8-й та 9-й м'ячі у поточній Лізі чемпіонів (30-й та 31-й у сезоні), Мусіала, а також захисник леверкузенців Мукіеле, який заробив червону картку.

«Феєноорд» (Нідерланди) — «Інтер» (Італія) — 0:2 (Тюрам, 38, Мартінес, 50). На 65-й хвилині Зелінські («Інтер») не реалізував пенальті.

«Інтер» зумів не повторити помилок своїх земляків з «Мілана» (ейндховенці сенсаційно вибили «червоно-чорних» з ЛЧ в 1/16 фіналу) і вже після першої зустрічі зробив собі чудовий заділ для виходу до чвертьфіналу. І це ще за незабитого поляком Зелінські пенальті.

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Поєдинки у відповідь за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 та 12 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» з хет-триком Мбаппе викинув «Манчестер Сіті» з Ліги чемпіонів.

Фото LaPresse

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