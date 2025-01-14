Легендарний тренер Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною після 30 років стосунків (фото)

Найтитулованіший тренер в історії «Барселони» та «Манчестер Сіті» Хосеп (Пеп) Гвардіола, мати якого померла від коронавірусу, розлучився зі своєю дружиною Крістіною Серрою після 30 років стосунків, повідомляє sport.es.

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За інформацією видання, пара, яка оформила шлюб лише у 2014 році, таємно оформила розлучення перед Новим роком. Причиною розлучення став той факт, що у 53-річного Хосепа та 52-річної Крістіни остигли стосунки. Гвардіола постійно проживав у Манчестері, а Серра — у Барселоні або в Лондоні. Пара проводила час разом лише на сімейних святах та під час коротких відпусток. Колишнє подружжя, яке купило кілька років тому розкішний особняк у Барселоні, вирішило не афішувати розрив, залишившись у добрих стосунках.

У пари є троє дітей — 24-річна Марія, яка свого часу мала роман з футболістом збірної Англії Деле Аллі, 22-річний Маріус і 17-річна Валентина.

У минулі роки Пеп Гвардіола часто відзначав свої тренерські перемоги з дружиною та дітьми

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Додамо, що олімпійський чемпіон Хосеп Гвардіола виборов як футболіст («Барселона», «Брешіа», «Рома», «Аль-Ахлі», «Дорадос де Сіналоа», збірна Іспанії) і тренер («Барселона», «Баварія», «Манчестер Сіті») 56 (!) трофеїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фартову кофту Гвардіоли продали з аукціону.

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