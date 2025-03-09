«Діяв в межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього

НАБУ провело спецоперацію щодо земельної сфери столиці. Зокрема, йдеться про виділення землі під забудову. Одним із фігурантів розслідування бюро став заступник мера Києва Петро Оленич. У «РБК-УКРАЇНА» взяли коментар у чиновника та розповіли про його діяльність.

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«По суті мені інкримінують мій же функціонал, я діяв в межах своїх повноважень. Проте розумію, що питання токсичне, тому сам ініціював відсторонення від посади. З адвокатами подали апеляцію та будемо відстоювати свою позицію в суді», — так Оленич прокоментував справу проти нього.

За інформацією журналістів, за останній рік з ініціативи Оленича Київ взяв участь у понад 1500 судових засіданнях для захисту інтересів громади. Направлено понад 150 заяв до правоохоронних органів зокрема ДБР, поліції та прокуратури щодо неправомірного використання земельних ресурсів.

Це дозволило захистити та повернути 3500 гектарів комунальної землі. Зокрема, йдеться про 74,4 га на Осокорках, 375 га заказника «Троєщинські луки», 3000 га Біличанського лісу тощо.

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Також Київрада ухвалила історичне рішення стосовно Києво-Печерської лаври.

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