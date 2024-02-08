Київрада ухвалила історичне рішення стосовно Києво-Печерської лаври

Київрада передала землю у постійне користування Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра». Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленні йдеться, що це дозволить лаврі позбутися присутності російських наративів, що спрямовані на знищення української духовності та культури.

«Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться „русского міра“ і стане українською», — написав у своєму Telegram Петро Оленич.

«Дякую депутатам Київради, команді Департаменту земельних ресурсів і Міністерству культури та інформаційної політики. Це без перебільшення історичне рішення», — додав заступник голови КМДА.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, святиня України — Києво-Печерської лаври заснована у 1051 році. Нині Нижня лавра знаходиться у користуванні Української православної церкви (Московського патріархату), а Верхня лавра — у користуванні Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

У березні 2023 року музей-заповідник «Києво-Печерська лавра» заявив про розірвання договору з УПЦ щодо використання Нижньої лаври. Священнослужителів зобов'язали залишити монастир та резиденцію предстоятеля УПЦ до 29 березня.

РЕКЛАМА

Після того, як вдалося розірвати договір з монастирем, вирішення земельного питання активізувалося.

Протягом травня 2023 року Комісія з прийому-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» передала у користування заповіднику 16 корпусів.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» започаткував традицію «Дзвін пам'яті та надії» як нагадування про війну та українців, які перебувають у російському полоні.

140

Читайте нас у Facebook