Тельцям — «Сила» та нові випробування, Левам — «Дама Жезлів» та несподіванка: Таро-прогноз на 10 березня

Фахівці з ворожіння на картах Таро склали прогноз на понеділок, 10 березня, для всіх знаків Зодіаку. Цей день обіцяє безліч несподіваних поворотів, пише slovofraza.com.

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КОЗЕРІГ — Сімка Мечів

Козероги можуть зіткнутися з невпевненістю у своїх силах. Їм важливо не сумніватися у собі та не боятися йти вперед. Потрібно не дозволяти страхам заважати успіху.

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

Водоліям необхідно зайнятися підготовкою до змін. Потрібно пам'ятати, що навіть у найскладніші моменти допоможе підтримка близьких.

РИБИ — Туз Жезлів

Риби можуть зіткнутися зі страхом перед невідомістю, яка може заважати їм рухатися вперед. Важливо усвідомити свої помилки та винести з них уроки.

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ОВЕН — Закохані

Овнам варто приділити особливу увагу особистим стосункам. Їм, можливо, доведеться обирати між серцем та розумом. Важливо не ухвалювати рішення під впливом емоцій.

ТЕЛЕЦЬ — Сила

На Тельців чекають випробування, але вони впораються з ними, якщо виявлять наполегливість. Можливі складнощі, спричинені помилками, але зневірятися не варто.

БЛИЗНЮКИ — Імператор

Близнюкам важливо не втрачати зв'язок із реальністю і не дозволяти амбіціям затуляти справжні цінності. Потрібно бути уважним і не нехтувати думкою оточуючих людей.

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РАК — Помірність

Ракам не варто боятися змін, адже вони дадуть позитивні результати. Для них головне — не поспішати, діяти усвідомлено та дотримуватися балансу у всіх сферах життя.

ЛЕВ — Дама Жезлів

На Левів чекає на день, наповнений несподіваними ситуаціями. Їхнє ставлення до того, що відбувається, визначить підсумок дня. Варто довіритись своїй інтуїції.

ДІВА — Паж Кубків

Дівам цей день принесе насичені події. Їм належить зробити висновки з того, що відбувається, і визначити подальший шлях, прийнявши складне рішення.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Терезам варто переглянути свої очікування від життя і зрозуміти, що світ не завжди підкоряється суворим правилам. Не завжди має сенс все контролювати.

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СКОРПІОН — Двійка Денаріїв

Скорпіони мають важливий день, пов'язаний з прийняттям рішень. Їм потрібно буде грамотно розподіляти ресурси та час, щоб досягти бажаного результату.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Денаріїв

На Стрільців чекають нові перспективи, але для їхньої реалізації потрібно буде докласти багато зусиль. Їм доведеться вийти із зони комфорту.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, які три знаки Зодіаку будуть найбільш щасливими на тижні з 10 по 16 березня.

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