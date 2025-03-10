Як рф скористається призупиненням допомоги США Україні: прогноз аналітиків ISW

росія планує скористатись призупиненням військової допомоги США та обміну розвідувальними даними з Україною. Мета країни-окупантки — посилити свої удари великої дальності та вичерпати українські ракети ППО. Розвідка США внесла свій внесок у систему раннього попередження України проти російських ударів, і її призупинення, ймовірно, вплине на здатність України швидко реагувати на російські загрози, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Головне управління військової розвідки (ГУР) України нещодавно повідомило, що росія модернізує та нарощує виробництво безпілотників «Шахед-136», а також випускає новий варіант «Герань-3».

За даними аналітиків, російські сили спробують знищити українські системи протиповітряної оборони.

росія також має намір змусити Україну швидко вичерпати запаси ППО Patriot, на які Україна покладається для захисту від російських балістичних ракет, під час паузи у військовій допомозі США та в обміні розвідданими, щоб максимізувати шкоду від наступних ударів.

«Українським силам доведеться бути більш вибірковими у перехопленні ударів, оскільки їхній запас перехоплювачів зменшується, а поповнення не очікується. Успішні російські удари по українських енергетичних об’єктах матимуть довготривалий вплив на здатність України виробляти електроенергію», — зазначають аналітики ISW.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко вважає, що якщо у самій зоні бойових дій призупинення постачання критично не вплине на ситуацію, то проблема з ППО та боєкомплектами до систем може стати дуже гострою.

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