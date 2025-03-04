Трамп призупинив військову допомогу Україні: що відомо

Після низки погроз на адресу України та її очільника президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу нашій країні.



Про це повідомило агентство Bloomberg.

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За словами високопоставленого чиновника з Міністерства оборони, США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні. Це буде доти, доки Трамп не визначить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність миру.

Чиновник сказав, що все військове обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або ту, яка перебуває в очікуванні в транзитних зонах у Польщі. За словами співрозмовника, виконати паузу Трамп наказав главі Пентагону Піту Гегсету.

Також Bloomberg зазначило, що президент США наполягає на швидкій угоді, щоб покласти край війні, яка триває вже три роки. Але коли Зеленський минулого тижня зажадав в Овальному кабінеті гарантій безпеки, щоб рф не порушувала жодним чином за угод, Трамп сердито сказав йому повернуться, коли він буде готовий до миру.

Згодом у Білому домі підтвердили агентству CNN, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським.



«Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню», — заявив агентству представник Білого дому.

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Вказаний крок набагато небезпечніший за просте припинення фінансування, так як ставить під загрозу допомогу, яка вже доставляється або виконується. Це включає в себе постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню і протитанкової зброї та інших можливостей. Припинення наявних контрактів із промисловістю може також вимагати від США виплати деякої форми плати за перерву компаніям, які почали виконувати його.

В той же час ввечері в понеділок, 3 березня, між членом Палати представників США Брайаном Фіцпатріком і главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком відбулася розмова. Після цього республіканців написав у соцмережі Х, що угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни.

«Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю мінеральну угоду буде підписано в короткі строки, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами й Україною, і яке в кінцевому підсумку і природно призведе до допомоги у сфері безпеки» — написав Фіцпатрік. Він додав, що Європі також доведеться активізуватися і «виконати свою частину роботи», і для цього у них будуть мандати.

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Зі свого боку Єрмак підтвердив розмову і зазначив, що обом країнам потрібне економічне партнерство.

«Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав», — поінформував він.

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Нагадаємо, що угода про мирні копалини повинна була бути підписана у п'ятницю, 28 лютого. Однак через сварку президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, церемонію підписання було скасовано, а український лідер у свою чергу достроково покинув Білий дім.

Адреса фото https://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-iowa-democrats-20 181 009-story.html

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