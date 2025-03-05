США пошкодують, що залишили Україну: генерал Годжес зробив заяву

За словами генерала армії США у відставці Бена Годжеса, який раніше назвав людину, яка може знищити Кримський міст, російсько-українська війна продовжує створювати «великі проблеми» для москви, незалежно від того, чи отримає Україна військову допомогу від США, пише newsweek.com.

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Він припустив, що припинення допомоги США Україні надихне європейських союзників Києва компенсувати різницю. У відповідь на гіпотетичне запитання про те, як би «виглядало», якби Трамп припинив допомогу Україні, Годжес визнав, що це «буде погано для українців» і для Європи «протягом деякого часу».

Потім він додав, що росія опинилася в «проблемах», відколи президент путін наказав своїм військам вторгнутися в Україну в лютому 2022 року. Далі Годжес припустив, що США пошкодують, що залишили Україну.

«росія насправді у великій біді, — сказав Ходжес. — Припущення, яке адміністрація використовує, коли каже: „Україно, у вас немає карт“, — це просто неправда. Росіяни у великій біді. Українці зупинили їх, а ми навіть не взяли на себе зобов’язання допомогти їм перемогти». Отже, уявіть, що понад 20 європейських країн нарешті відкриють свій стратегічний хребет і почнуть об’єднувати свій неймовірний промисловий потенціал, який затьмарює те, що є у рф. Ми будемо шкодувати, що вони зібралися і зробили це без нас і всупереч нам. І ми втратимо дуже багато впливу".

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Анонімний чиновник Білого дому заявив виданню Reuters: «Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню».

Колишній посол США в росії Майкл Макфол у дописі на X зазначив: «Трамп щойно припинив військову допомогу Україні, яку вже схвалив Конгрес США. Трагедія. Трамп дає палицю демократичній Україні. Трамп не дає нічого, крім моркви, для автократичної імперської росії. Це не сила. Це слабкість».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що генерал Бен Годжес просить Україну продовжувати удари по російських НПЗ.

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