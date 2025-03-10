41.00 / 41.55 44.34 / 45.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Залишила все позаду: Дженніфер Лопес розповіла про нові романтичні стосунки

21:30 10 березня 2025
Дженніфер Лопес

Хоча ширяться чутки про те, що Дженніфер Лопес розлючена через «кокетливі» фотографії Бена Аффлека з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, нова публікація Джей Ло в інстаграмі доводить, що Бен — зовсім не той, про кого вона зараз думає. Залишивши свої стосунки позаду, Лопес оголосила, що її наступний роман буде кінематографічним, пише entertainmentnow.com.

Нещодавно вона поділилася серією фотографій та підписала світлини: «Це буде весело». Лопес додала смайл перед тим, як написати: «@Netflix Office Romance». А завершила публікацію хештегом #NuyoricanProductions, щоб вказати на участь виробничої компанії, яку вона заснувала разом зі своїм колишнім менеджером Бенні Медіною у 2001 році. Вона також відзначила Елейн Голдсміт-Томас, продюсерку нового фільму, з якою Лопес працювала в минулому над такими проєктами, як «Скажене весілля» та «Шахрайки з Волл-стріт».

Як повідомляє Deadline, Лопес зніметься в новій комедії Netflix з Бреттом Ґолдштейном, британським коміком, який молодший за неї на 11 років.

Бретт Ґолдштейн

Латинський вебсайт нагадав фанатам, як Ґолдштейн, здавалося, не вірив у вік Лопес в інтерв’ю подкасту «Films To Be Buried». «50! Їй 50! Я люблю її!» — вигукнув він, перш ніж продовжити, що хотів її «особливих обіймів» після того, як побачив Лопес на екрані в пухнастому пальто.

РЕКЛАМА

За даними GlamSham, 44-річний комік наразі самотній після розлучення з дівчиною Бет Райленс у 2022 році.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес і досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком.

Читайте також: Зовсім забув про Джей Ло: Бен Аффлек посміхається поруч з Дженніфер Гарнер

РЕКЛАМА

Фото: інстаграм Дженніфер Лопес

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Юрій Ткач з дружиною

Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Гороскоп багатства&nbsp;— Хто стане багатшим навесні 2025 року

З’являться нові джерела доходу: кому ретроградна Венера навесні 2025 року подарує фінансовий успіх

Гороскоп на 10 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Тельцям важливо не зірватися, а Близнюкам — визнати свою провину: гороскоп на 10 березня

Фото доньки Аллі Пугачової та Максима Галкіна здивувало Мережа

«Ліза перетворюється на неймовірну дівчину»: фото доньки Пугачової та Галкіна викликало фурор у Мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту