Залишила все позаду: Дженніфер Лопес розповіла про нові романтичні стосунки
Хоча ширяться чутки про те, що Дженніфер Лопес розлючена через «кокетливі» фотографії Бена Аффлека з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, нова публікація Джей Ло в інстаграмі доводить, що Бен — зовсім не той, про кого вона зараз думає. Залишивши свої стосунки позаду, Лопес оголосила, що її наступний роман буде кінематографічним, пише entertainmentnow.com.
Нещодавно вона поділилася серією фотографій та підписала світлини: «Це буде весело». Лопес додала смайл перед тим, як написати: «@Netflix Office Romance». А завершила публікацію хештегом #NuyoricanProductions, щоб вказати на участь виробничої компанії, яку вона заснувала разом зі своїм колишнім менеджером Бенні Медіною у 2001 році. Вона також відзначила Елейн Голдсміт-Томас, продюсерку нового фільму, з якою Лопес працювала в минулому над такими проєктами, як «Скажене весілля» та «Шахрайки з Волл-стріт».
Як повідомляє Deadline, Лопес зніметься в новій комедії Netflix з Бреттом Ґолдштейном, британським коміком, який молодший за неї на 11 років.
Латинський вебсайт нагадав фанатам, як Ґолдштейн, здавалося, не вірив у вік Лопес в інтерв’ю подкасту «Films To Be Buried». «50! Їй 50! Я люблю її!» — вигукнув він, перш ніж продовжити, що хотів її «особливих обіймів» після того, як побачив Лопес на екрані в пухнастому пальто.
За даними GlamSham, 44-річний комік наразі самотній після розлучення з дівчиною Бет Райленс у 2022 році.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес і досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком.
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Фото: інстаграм Дженніфер Лопес80
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