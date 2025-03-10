Залишила все позаду: Дженніфер Лопес розповіла про нові романтичні стосунки

Хоча ширяться чутки про те, що Дженніфер Лопес розлючена через «кокетливі» фотографії Бена Аффлека з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, нова публікація Джей Ло в інстаграмі доводить, що Бен — зовсім не той, про кого вона зараз думає. Залишивши свої стосунки позаду, Лопес оголосила, що її наступний роман буде кінематографічним, пише entertainmentnow.com.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно вона поділилася серією фотографій та підписала світлини: «Це буде весело». Лопес додала смайл перед тим, як написати: «@Netflix Office Romance». А завершила публікацію хештегом #NuyoricanProductions, щоб вказати на участь виробничої компанії, яку вона заснувала разом зі своїм колишнім менеджером Бенні Медіною у 2001 році. Вона також відзначила Елейн Голдсміт-Томас, продюсерку нового фільму, з якою Лопес працювала в минулому над такими проєктами, як «Скажене весілля» та «Шахрайки з Волл-стріт».

Як повідомляє Deadline, Лопес зніметься в новій комедії Netflix з Бреттом Ґолдштейном, британським коміком, який молодший за неї на 11 років.

Бретт Ґолдштейн

Латинський вебсайт нагадав фанатам, як Ґолдштейн, здавалося, не вірив у вік Лопес в інтерв’ю подкасту «Films To Be Buried». «50! Їй 50! Я люблю її!» — вигукнув він, перш ніж продовжити, що хотів її «особливих обіймів» після того, як побачив Лопес на екрані в пухнастому пальто.

РЕКЛАМА

За даними GlamSham, 44-річний комік наразі самотній після розлучення з дівчиною Бет Райленс у 2022 році.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес і досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком.

Читайте також: Зовсім забув про Джей Ло: Бен Аффлек посміхається поруч з Дженніфер Гарнер РЕКЛАМА

Фото: інстаграм Дженніфер Лопес

80

Читайте нас у Facebook