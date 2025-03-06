Почувається зрадженою: стало відомо, як Дженніфер Лопес відреагувала на свіжі фото Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер

У особистому житті Бена Аффлека і Дженніфер Лопес все стабільно драматично: поки що хтось один з них намагається почати все заново, інший у шаленіє від ревнощів.

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Так, днями по Мережі розійшлися дивні фотографії актора з іншою його колишньою дружиною — Дженніфер Гарнер, на яких він ніжно обіймає зірку фільму «З 13 в 30», пише Daily Mail з посиланням на інсайдера.

Пару підловили 2 березня. Фото dailymail.co.uk/

Громадськість швидко зробила висновок, що Бен і Джен знову разом. Не встигли представники Гарнер спростувати ці чутки, як Джей Ло вже відреагувала на них.

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«Вона витратила так багато часу, підтримуючи Бена у його труднощах, і пережила важкий рік, коли їхній шлюб розпався. Те, як швидко він почав проводити більше часу з Гарнер, посилило її побоювання з приводу його відносин з нею, коли вони були одружені», — пояснює інформатор, згадуючи, що ще будучи у відносинах з Беном, Джен сильно турбувалася щодо його близькості з колишньою дружиною. А розмови про те, що зараз Аффлек і Гарнер ближче, ніж будь-коли, тільки підливають олії у вогонь.

Сумно не тільки Лопес — коханий Гарнер Джон Міллер теж не розуміє, що відбувається, і почувається третім зайвим. Його вже давно напружує, що Бен не відходить від його обраниці. Зрозуміло, у них спільні діти та Аффлек має на це повне право, проте часом він, на думку Джона, переходить усі межі. Бен начебто поважає вибір Гарнер і не хоче їй заважати, але, мабуть, інакше не може.

В той же час ні Лопес, ні Міллеру, здається, немає чому сумувати: представники Гарнер запевнили видання Page Six, що Аффлек більш ніж позитивно ставиться до ідеї возз'єднання з нею, але сама Гарнер не зацікавлена в тому, щоб знову бути з ним разом.

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Вона щаслива у стосунках із Джоном Міллером, це не просто порожній звук для неї.

«Він був би радий отримати ще один шанс із матір'ю своїх дітей і був би готовий дати стосункам ще один шанс. Водночас Бен знає, що на даному етапі їхнього життя це просто нереально. Це почуття не є взаємним», — пояснив співрозмовник видання.

А тим часом Дженніфер Лопес та Бен Аффлек ніяк не можуть продати свій спільний будинок.



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