Зовсім забув про Джей Ло: Бен Аффлек посміхається поруч з Дженніфер Гарнер

Розлучення може бути складним процесом, який завдає значних емоційних навантажень і подружжю, що розлучається, і оточуючим. Але для Бена Аффлека та Дженніфер Лопес їхнє розставання, хоч і складне, викликало ефект ейфорії.

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Лопес кидається в нові професійні пригоди, поки романтика відходить на другий план, а Аффлек знаходить розраду, проводячи час зі своєю першою колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і трьома дітьми, яких вони виховують разом. Їхня недавня прогулянка дає зрозуміти, що Аффлек знайшов веселий притулок після свого важкого розлучення з Лопес, пише Marca.

Днями Гарнер та Аффлек були помічені, коли вони готувалися до насиченого подіями дня у Пейнтбольному парку поблизу Лос-Анджелеса, причому Бен Аффлек широко посміхався, що для нього нехарактерно.

Фото з https://x.com/PageSix

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Аффлек був одягнений у зелений піджак і вицвілі джинси, а Гарнер у темно-сірий світшот і широкі джинси. Діти — Вайолет, Фін і Сем — приєдналися до них у справжній сімейній прогулянці.

Через сім років після того, як пара розлучилася після 13-річного шлюбу, продовжують ходити чутки про характер стосунків Аффлека з Гарнер. Повідомляється, що партнер Гарнер, бізнесмен Джон Міллер, стурбований тим, скільки часу Гарнер і Аффлек проводять разом, навіть на тлі чуток, що Аффлек розглядає Джесіку Альбу як свою наступну романтичну партнерку.

Раніше повідомлялося, що донька Бена Аффлека припинила контакти із Дженніфер Лопес.

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