Висівайте томати вже в березні: чому це надзвичайно важливо для майбутнього врожаю

Помідори є одними з найпопулярніших овочів, які вирощують господарі. Щоб насолодитися смаком томатів влітку, важливо правильно спланувати посів. Невідповідний час може призвести до поганого росту рослин, низької врожайності або сприйнятливості до хвороб. Кращий час для посіву томатів — березень і початок квітня. Помідори зазвичай вирощують з розсади, а це означає, що насіння потрібно висівати за кілька тижнів до планованої пересадки рослин у ґрунт або теплицю. Березень — ідеальний час, щоб почати їх вирощувати вдома — на підвіконні або у спеціальних мінітеплицях, пише zielony.onet.pl.

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Помідори потребують тепла для нормального росту. Температура навколишнього середовища має бути близько 20−25 градусів за Цельсієм, а насіння потребують постійної вологості ґрунту. Для посіву найкраще використовувати спеціальний овочевий субстрат, легкий та добре повітропроникний. Коли розсада досягне висоти близько 10 см і з’явиться кілька листочків, її можна пікірувати, пересаджувати в більші горщики.

Вирішивши сіяти помідори в березні, ми даємо їм більше часу для розвитку, що призводить до більш ранніх і рясних урожаїв.

Пересадка помідорів на постійне місце зазвичай проводиться в травні, коли ризик заморозків невеликий. Якщо нічна температура опускається нижче 10 градусів за Цельсієм, рослини можуть ослабнути, а їхній ріст може призупинитися. Варто загартовувати розсаду, поступово привчаючи її до вуличних умов, виставляючи на балкон або в теплицю на кілька годин в день.

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Доглянута розсада винагородить вас здоровими плодами, які дозріють на початку літа. Тому варто відповідно спланувати посів і подбати про молоді рослини, щоб влітку насолоджуватися власними соковитими томатами.

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