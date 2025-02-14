Розсада буде рости сама: аграрій з Київщини показав стелажі та лампи, які допомагають отримувати великі врожаї
Аграрій з Київщини пан Валерій часто дає поради колегам, які шукають способів збільшити врожай, і починають вирощувати розсаду ще у лютому.
Цього разу він записав ролик, в якому показав стелажі для розсади у власній осепі, а також лампи, які він використовує для прискорення росту рослин.
Автор відео радить обирати довгі лампи, а не точкові, облаштовуючи ними верхню полицю, де й будуть «підсвічуватися» найвибагливіші сходи. Таку полицю варто прикрити плівкою, аби створити особливий мікроклімат (інші хай забезпечують вільний рух повітря).
І верхню, й інші полиці краще оббити білою плівкою, що відбиває світло.
А ще доцільно на кожній полиці встановити термометр, аби стежити за температурою всередині.
Гарним рішенням при вирощуванні розсади у кімнаті буде також використання вентилятора, говорить аграрій.
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Фото YouTube56
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