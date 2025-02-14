Розсада буде рости сама: аграрій з Київщини показав стелажі та лампи, які допомагають отримувати великі врожаї

Аграрій з Київщини пан Валерій часто дає поради колегам, які шукають способів збільшити врожай, і починають вирощувати розсаду ще у лютому.

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Цього разу він записав ролик, в якому показав стелажі для розсади у власній осепі, а також лампи, які він використовує для прискорення росту рослин.

Автор відео радить обирати довгі лампи, а не точкові, облаштовуючи ними верхню полицю, де й будуть «підсвічуватися» найвибагливіші сходи. Таку полицю варто прикрити плівкою, аби створити особливий мікроклімат (інші хай забезпечують вільний рух повітря).

І верхню, й інші полиці краще оббити білою плівкою, що відбиває світло.

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А ще доцільно на кожній полиці встановити термометр, аби стежити за температурою всередині.

Гарним рішенням при вирощуванні розсади у кімнаті буде також використання вентилятора, говорить аграрій.

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Радимо додатково скористатися порадами, як розбудити прострочене насіння рослин перед посадкою, а також як визначити термін посіву насіння солодкого перцю на розсаду

Фото YouTube

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