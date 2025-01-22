Школа городника: чому не варто використовувати для розсади стаканчики з-під сметани та йогуртів

Незважаючи на те, що до весни залишається ще півтора місяці, городники та квітникарі вже цілком можуть планувати роботу на дачних ділянках та висаджувати різну розсаду. Для висадки насіння часто використовують «підручні» засоби. Досвідчені садівники рекомендують тим, хто планує вирощувати значну кількість рослин, використовувати розсадний рукав. Втім, часто в діло йдуть й інші предмети — упаковки з-під яєць, які добре переробляються після висадки розсади в грунт, а також різний пластик: одноразові склянки, упаковки з-під йогурту або сметани.

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Втім, останні використати не рекомендується. І ось чому. Як пише видання «На пенсії», навіть у добре помитій тарі можуть зберігатися молочнокислі бактерії — такі мікроорганізми можуть вкрай негативно впливати, зокрема, на розсаду помідорів. І мікроорганізми, і відсутність дренажу можуть викликати загнивання коренів розсади.

Також розсаду слід добре підживлювати корисними елементами. Для цього, наприклад, можна використовувати засіб, який готується з рису. Адже рис містить крохмаль, що дає рослинам необхідну енергію, кальцій, фосфор, магній, залізо, калій та інші корисні елементи.

Його готують просто: столову ложку рису подрібнюють за допомогою кавомолки та заливають половиною літра гарячої води. Розчин проціджують і використовують для поливу розсади раз на два тижні. Їм також можна підживлювати кімнатні рослини.

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Про те, насіння якихось квітів для вирощування розсади слід висаджувати вже в січні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixaby

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