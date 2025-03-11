Не лише пенсіонери: кому у квітні збільшать виплати на 11,5% чи на 1500 гривень

Після індексації пенсій на 11,5% у березні з 1 квітня підвищені на ті ж 11,5% виплати почнуть отримувати постраждалі від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. А також ті, хто має право отримувати виплати через втрату годувальника. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України. При цьому максимальне зростання виплат може становити до 1500 гривень.

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Як повідомляє відомство, з 1 березня 2025 року на коефіцієнт 1,115 перераховано щомісячні страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право у разі смерті потерпілого (підпункт 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025).

Виплату всіх перерахованих страхових платежів буде забезпечено, починаючи з квітня поточного року. При цьому величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально, залежно від розміру призначеної страхової виплати, а максимальний розмір її збільшення після перерахування страхової виплати — 1500 гривень.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», пенсіонери втратили «гірські» коефіцієнти, які додають 20% до пенсій.

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