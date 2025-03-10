Пенсіонерів позбавили одного виду доплат: хто постраждає найбільше

Окрім пенсії люди на заслуженому відпочинку можуть отримувати від держави ще й різні доплати і надбавки, включно з надбавкою за вік. Проте в уряді вирішили позбавити частину українців популярної доплати до пенсії, вважає експерт з питань пенсійних виплат Сергій Коробкін.

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За його словами, у 1995 році Верховна Рада ухвалила Закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні», яким передбачена низка пільг, для окремих категорій громадян.

Зокрема частина друга статті 6 цього закону передбачає, що розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту зі статусом гірського, збільшується на 20 відсотків.

Тобто, при абсолютно однакових показниках стажу і зарплати пенсія того, хто живе в горах буде на 20% вища, ніж у того, хто живе на рівнині.

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Це відбувається внаслідок того, що до гірських населених пунктів, включно із селищами належать ті, що розташовані у гірській місцевості. Вони мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність. Саме тому для жителів цих регіонів державою передбачені певні пільги.

В листопаді 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік». У зв’язку із воєнним станом і скрутною економічною ситуацією цей закон на певний час обмежує дію деяких інших законів, зокрема тих, що стосуються пільг і соціальних виплат.

В прикінцевих положеннях закону про бюджет в пункті 6 зазначено, що у 2025 році частина друга статті 6 Закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні» застосовується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів. Тобто ця надбавка має тепер виплачуватися не так, як написано в законі, а так, як затвердить Кабінет Міністрів.

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«І ось питання в тому, що Кабінет міністрів новий порядок досі не затвердив. Виявляється правова прогалина. За моєю інформацією тим, хто претендує на призначення такої надбавки у 2025 році, заяву на її оформлення наразі не приймають. Бо старий порядок тимчасово не діє, а нового ще нема. Хоча тим, кому ця доплата була призначена раніше, її продовжують виплачувати», — обурюється Сергій Коробкін.

За його словами, в Законі про Держбюджет частково були враховані поради Рахункової палати після аудиту ПФУ. Але замість нового порядку поки взагалі припинили призначення таких надбавок.

«Чи це питання затягується свідомо з економії. Чи незабаром отямляться і ситуацію виправлять», — задається питанням експерт.

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Як писали «ФАКТИ», за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в 2025 році уряд змінив підхід до індексації пенсій: люди з найменшими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили.

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