Статус УБД поширено ще на одну категорію українців: хто зможе його отримати

Українці, які були учасниками руху опору на тимчасово окупованих територіях, і через це потрапили за грати окупантів, матимуть право на отримання статусу учасника бойових дій. Зміни до відповідного порядку вніс Кабінет Міністрів.

ВІДЕО ДНЯ

це повідомляє Міністерство оборони, яке ініціювало такі зміни.

Згідно з роз’ясненням, на отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу.

Цим же рішенням Уряд змінив склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. Зокрема з неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії відтепер можуть залучатися не лише командири військових частин, але й окремі військовослужбовці.

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Відзначимо також, що 31 грудня 2024 року пр езидентом було підписав закон, згідно з яким цивільні полонені росії матимуть право на відстрочку від мобілізації.

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