41.23 / 41.79 43.06 / 43.74
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Безславна смерть на чужій землі: у Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником росії

16:58 28 лютого 2025
Автівка у вогні

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки (ФСБ) росії.

Про це повідомили партизани з руху «Маріуполь. Спротив».

Зазначається, що операція була реалізована членами цього руху.

Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.

РЕКЛАМА

Наразі інші деталі операції невідомі.

Зазначимо, що під час російської окупації український партизанський рух продовжує діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу. Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема «АТЕШ», які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів.

Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці (навіть на території рф), склади боєприпасів і техніку ворога. Нещодавно один із партизанів успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

104

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марія Бурмака та репер ХАС

Вогонь: мережа відреагувала на несподіваний дует популярної співачки

Молодий місяць у рибах, фото з відкритих джерел

Молодик у Рибах 28 лютого: що потрібно зробити представникам різних знаків зодіаку

Інна Бєлєнь

Вкрай жахливо: переможниця «Холостяка» потрапила під хейт у мережі

Таро-прогноз на 28 лютого для всіх знаків Зодіаку

Ракам — «Десятка Кубків» та радість, Водоліям — «Туз Жезлів» та осяяння: Таро-прогноз на п'ятницю, 28 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту