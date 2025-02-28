Безславна смерть на чужій землі: у Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником росії

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки (ФСБ) росії.

Про це повідомили партизани з руху «Маріуполь. Спротив».



Зазначається, що операція була реалізована членами цього руху.

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Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.

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Наразі інші деталі операції невідомі.

Зазначимо, що під час російської окупації український партизанський рух продовжує діяти, здійснюючи диверсії, збір розвідданих і інформаційну боротьбу. Найактивнішими є групи, пов’язані з українським підпіллям, зокрема «АТЕШ», які передають дані про переміщення російських військ та об’єкти для ударів.

Партизани регулярно атакують окупаційну інфраструктуру, підривають залізниці (навіть на території рф), склади боєприпасів і техніку ворога. Нещодавно один із партизанів успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.

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Фото Pixabay

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