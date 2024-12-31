Ще дві категорії українців отримали відстрочку від мобілізації: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав законопроєкт № 12104, згідно з яким цивільні полонені росії матимуть право на відстрочку від мобілізації. Про це йдеться в картці законопроєкту.

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Відтепер право на відстрочку від призову на військову службу матимуть цивільні, які були в полоні рф, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або повнорідний чи неповнорідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Як писали «ФАКТИ», раніше омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що родини незаконно ув’язнених цивільних внаслідок агресії проти України та громадські організації звертаються до Офісу Омбудсмана, оскільки цього року почастішали випадки повернення цивільних чоловіків, які стикаються з питанням мобілізації.

«Вони занепокоєні, що звільнені родичі знову матимуть ризик ув’язнення або полону, чого їхнє фізичне і психічне здоров’я не зможе витримати. Також родичі бачать дискримінаційний характер українського законодавства. Проблемою є те, що міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, не існує. Україна вперше стикнулася з ситуацією, коли держава-агресор в порушення норм міжнародного гуманітарного права затримує цивільних осіб. Нашій державі самій доводиться створювати правові стандарти, які будуть прикладом для інших країн», — написав омбудсман.

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