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Тридцять відсотків до пенсії додатково: в Мінсоцполітики розповіли, як українцям збільшити суму виплат

9:25 12 березня 2025
Пенсіонерка. Фото Pixabay

Крім березневої індексації на українців чекає ще один перерахунок виплат — у квітні.

Але ця індексація буде проведена тільки для працюючих пенсіонерів, нагадали у Міністерстві соціальної політики.

Спеціально для них, а також для всіх майбутніх пенсіонерів, які планують не виходити на заслужений відпочинок, а продовжити працювати, відомство запропонувало кілька важливих порад, які допоможуть збільшити суму виплат.

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Пенсійні поради. Фото facebook.com/MLSP.gov.ua

Перша порада — працювати офіційно — «хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права і заробляє на пенсію».

Друга порада — займатись професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації (або, за потреби, перекваліфікації) — адже завдяки цьому, людина зможе зростати професійно, карʼєрно, та збільшувати власний дохід

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Також у відомстві радять збільшувати страховий стаж — додаткові 5 років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії.

Крім того, варто добровільно сплачувати страхові внески — розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

«Нагадуємо: розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте, — тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку», — резюмують у міністерстві.

Раніше «ФАКТИ» писали, що враховує березнева індексація індивідуальні особливості пенсіонерів, і чому пенсії деяким людям проіндексують з дещо заниженими коефіцієнтами.

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