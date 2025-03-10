Березнева індексація: у кого пенсії зростуть на 100 та на 500 гривень

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в 2025 році уряд змінив підхід до індексації пенсій: люди з найменшими пенсіями почали отримувати більше, а розмір підвищення високих пенсій обмежили.

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Всього ж перерахунок зачепить понад 10 млн пенсіонерів з 10,4 млн осіб, які перебувають на пенсії, пише Oboz.UA.

«Хороша новина — індексація буде на рівні 11,5%, це достатньо відчутний відсоток. Погана новина — цього все одно замало для того, аби компенсувати інфляцію», — говориться в статті.

Кого торкнеться перерахунок:

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9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-експрацівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5789 грн до 6345 грн.

Кому збільшать пенсію на 100 грн

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Це мінімальний рівень надбавки, і він стосується невеликої кількості пенсіонерів, у кого зараз розмір фактичної пенсії значно більший, ніж розмір пенсії, який розрахований за формулою. Наприклад, якщо ви пенсіонер, маєте повний стаж і вам вже виповнилось 65 років, то мінімальний розмір пенсії для вас — 3200 грн. Припустимо, що ваша пенсія, яка розрахована за формулою, становить 2900 грн. Однак платять вам 3200 грн, бо закон гарантує виплату 40% мінімалки тим, хто виконав норму щодо стажу і досяг 65 років.

Підвищувати на 11,5% будуть не фактичну пенсію (3200 грн), а ту виплату, яка розрахована за формулою (2900 грн).

Отже, 11,5% від 2900 грн становить 333,5 грн. Тобто підвищити пенсію мали б всього до 3233,5 грн. Тож надбавка для вас мала б бути 33,5 грн, однак пенсію збільшать на 100 грн, тобто до 3300 грн.

Кому збільшать пенсію на 500 грн

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Надбавку в 500 грн (і більше) можуть отримати ті українці, які вже зараз мають розрахунковий (формульний) розмір пенсії в 4347,8 грн. Зазначимо, більшість українців отримують пенсію до 5000 грн. Тож у кращому випадку більшість українців можуть претендувати на додаткові 500 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто після індексації буде отримувати на 1500 грн більше.

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