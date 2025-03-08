Частину пенсій в Україні проіндексували за зниженими коефіцієнтами: хто «постраждав»

Після березневої індексації частина пенсіонерів буде отримувати на 1500 грн більше. Ці «додаткові» кошти надійдуть тим, хто наразі отримує високу пенсію — від 13 043,4 грн.



Цього року коефіцієнт підвищення склав 1,115, але, як уточнили в Пенсійному фонді України, деяким отримувачам виплат пенсію підвищили, застосовуючи дещо нижчий показник. Йдеться про людей, які вийшли на заслужений відпочинок не так давно та отримують пенсію, призначену у 2021−2024 роках. Тобто, категорію пенсіонерів, які наразі отримують осучаснені виплати на відміну від тих, хто давно вийшов на пенсію.

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В уряді зазначають, що таке рішення було ухвалене «з метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки».

Відтак, пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2024 року включно, з 01 березня 2025 року перераховано шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні на коефіцієнт збільшення:

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для пенсій, призначених у 2021 році, — 1,0575;

для пенсій, призначених у 2022 році, — 1,046;

для пенсій, призначених у 2023 році, — 1,0345;

для пенсій, призначених у 2024 році, — 1,023.

Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що після індексації виплат середній прогнозний рівень зростання пенсій становитиме 556 грн, а розмір середньої пенсії зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Фото з сайту ПФУ

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