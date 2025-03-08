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Частину пенсій в Україні проіндексували за зниженими коефіцієнтами: хто «постраждав»

10:55 8 березня 2025
Знижений коефіцієнт для індексації пенсій застосовують до «молодих» пенсіонерів. Фото із сайту ПФУ

Після березневої індексації частина пенсіонерів буде отримувати на 1500 грн більше. Ці «додаткові» кошти надійдуть тим, хто наразі отримує високу пенсію — від 13 043,4 грн.

Цього року коефіцієнт підвищення склав 1,115, але, як уточнили в Пенсійному фонді України, деяким отримувачам виплат пенсію підвищили, застосовуючи дещо нижчий показник. Йдеться про людей, які вийшли на заслужений відпочинок не так давно та отримують пенсію, призначену у 2021−2024 роках. Тобто, категорію пенсіонерів, які наразі отримують осучаснені виплати на відміну від тих, хто давно вийшов на пенсію.

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В уряді зазначають, що таке рішення було ухвалене «з метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки».

Відтак, пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2024 року включно, з 01 березня 2025 року перераховано шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні на коефіцієнт збільшення:

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  • для пенсій, призначених у 2021 році, — 1,0575;
  • для пенсій, призначених у 2022 році, — 1,046;
  • для пенсій, призначених у 2023 році, — 1,0345;
  • для пенсій, призначених у 2024 році, — 1,023.

Раніше в Мінсоцполітики заявляли, що після індексації виплат середній прогнозний рівень зростання пенсій становитиме 556 грн, а розмір середньої пенсії зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Фото з сайту ПФУ

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