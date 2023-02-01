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Саакашвілі, який потрапив у реанімацію, заповів поховати його серце в Україні

17:14 1 лютого 2023
Михеїл Саакашвілі

Заарештований екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 1 лютого з відеозв'язку взяв участь у засіданні Тбіліського міського суду, де розглядали клопотання адвокатів політика про його звільнення або відстрочення призначення йому кримінального покарання.

Сам він у цей час перебував у клініці «Вівамеді» (за деякими даними, напередодні його перевели до реанімації через різке погіршення стану).

Звертаючись до суду, частину своєї заяви він зробив грузинською мовою, а частину — українською, заповідавши поховати його серце в Києві, оскільки воно «належить Україні».

Під час включення Саакашвілі на кілька хвилин підняв майку з написом I am Ukrainian, щоб продемонструвати своє виснаження.

Скрин відеотрансляції

У свою чергу грузинська влада звинувачує прихильників Саакашвілі у спекуляціях з приводу його стану (у листопаді у нього діагностували туберкульоз та деменцію) і сумніваються у висновках іноземних та грузинських фахівців.

Міхеїла Саакашвілі заарештували в Грузії на початку жовтня 2021 року, куди він приїхав напередодні муніципальних виборів. На знак протесту проти незаконності дії влади він оголошував голодування, яке тривало 50 днів і катастрофічно вплинуло на стан здоров'я екс-президента.

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