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Справа Саакашвілі: МЗС України відреагував на «вбивче» рішення суду Тбілісі

16:42 7 лютого 2023
Міхеїл Саакашвілі вийшов на зв&#39;язок із судом онлайн

Міністерство закордонних справ України зробило офіційну заяву з приводу рішення Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Українські дипломати закликали владу Грузії негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні.

«МЗС України продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений», — йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті МЗС.

Сам Саакашвілі, який раніше публічно заповідав поховати в Україні його серце, констатував, що є особливим в'язнем не грузинської влади, а російського диктатора путіна.

«Я особистий в'язень Путіна. За його наказом мене отруїли, катували і продовжують знущатися. Але кінець Путіна та імперії такий близький, як ніколи», — заявив він у дописі на Facebook.

При цьому політик чітко визнав, що грузинський «суд» практично виніс йому смертний вирок.

Нагадаємо, що Саакашвілі заарештували в Грузії на початку жовтня 2021 року, коли він приїхав задля підтримки участі своєї партії у муніципальних виборах. На знак протесту проти незаконності дії влади він оголошував голодування, яке тривало 50 днів і катастрофічно вплинуло на стан здоров'я екс-президента.

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