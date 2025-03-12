Знали заздалегідь: мережа обурена поведінкою популярного співака

Популярний співак Yaktak, який здивував новим кліпом, потрапив у складну ситуацію. Артисту довелося скасувати своє велике гастрольне турне містами Європи. Це сталося після ухвалення нових правил перетину кордону медійниками та артистами. Про скасування виступів музикант не повідомив заздалегідь, написав на своїй сторінці у соціальній мережі лише про найближчі — у Мілані та Цюриху.

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«Ці концерти ми також змушені перенести (поки на невідому дату), — повідомив співак. — Зміни в законодавстві вплинули на можливість виїзду за межі України, через що проведення запланованих концертів наразі стало неможливим («.

Шанувальники артиста у коментарях ображені, що з приводу скасування концертів не було попереджено заздалегідь.

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«Ви явно знали завчасно, що буде відміна концертів, — зауважили у коментарях. — В результаті всі плани на ці дні зруйновано, бо про відміну я дізналась в день концерту… Чому нема про це публікації саме тут?»

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко попередив шанувальників про скасування свого гастрольного графіку в Європі.

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