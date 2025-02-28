Виїзд діячів культури та журналістів з України: що планує Мінкульт

Після того, як Міністерство культури та стратегічних комунікацій України припинило видачу листів сприяння артистам, як виїжджають за кордон, виникли питання й до прикордонників. І ось в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко надав фахове роз'яснення.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, у міністерстві хочуть унормувати правила перетину кордону вказаними категоріями осіб, а до тих пір вони перетинатимуть кордон на загальних умовах. Так, Мінкульт планує прописати чіткі правила шляхом змін до постанови КМ № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

«Мінкульт виходить з пропозицією для того, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону. Але треба чітко розуміти, що й зараз є представники медійної сфери чи культури, які, до прикладу, заброньовані», — сказав Демченко, додавши, що в будь-якому випадку медійники та артисти повинні мати дозвільні документи.

«Якщо документи в порядку, звісно, такі особи будуть пропущені на виїзд з України. Якщо представники цих сфер підпадають під іншу умову пропуску — хтось багатодітний, або виключений з військового обліку, це також надає право на перетин кордону«, — сказав представник ДПСУ.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що за листами сприяння за кордон виїхали чимало українських виконавців, які зараз перебувають за кордоном, співаючи тужливих пісень про рідну домівку.

Фото dpsu.gov.ua/

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook