«Суцільний вогонь!»: мережа у захваті від нової пісні YAKTAK (відео)
Популярний співак YAKTAK (Ярослав Карпук), який вразив дуетом, випустив запальний трек «Розганяємось» та кліп на нього. Відомо, що напередодні премʼєри артист дав свій перший великий концерт у столиці України. За словами музиканта, нова пісня «про почуття, які палають всередині, про моменти, які хочеться проживати знову і знову».
«Цей трек про той час, коли стосунки тільки розганяються, — прокоментував YAKTAK вихід пісні. — Коли між вами все тільки набирає обертів і іскрить. Коли не хочеться зупинятися, бо щоразу все тільки сильніше».
Режисером відео став кліпмейкер Олександр Швець. У кадрах YAKTAK з перебинтованою рукою та порізом на обличчі.
«Цей трек — про шалені почуття, які не стримати, — додав артист. — Про той стан, коли між вами справжня хімія і кожен момент разом — це вибух емоцій».
Шанувальники музиканта вибухнули коментарями з приводу нової роботи.
«Правила існують для порушень», — написали у коментарях рядок з нової пісні.
«Який же це вогоооонь», — поділилися враженнями.
«Це просто неймовірно, — додали у коментарях. — Це такий розрив, мурашки по шкірі».
«Ця пісня — суцільний вогонь! — додали шанувальники. — Вона не просто про кохання, а про той вибух емоцій, коли світ зникає, і є тільки ви двоє…»
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відразу декілька популярних музикантів випустили нові пісні.6
Читайте нас у Facebook