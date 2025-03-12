Були почуття: переможниця «Холостяка» назвала справжню причину розриву з «Тереном» (фото)

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка днями зізналася у проблемах з алкоголем, розставила крапки над «і» у своїх стосунках з Олександром «Тереном». Нагадаємо, ветеран війни Олександр Будько з позивним «Терен» став головним героєм тринадцятого сезону шоу. Стосунки пари не витримали випробування часом, і через декілька місяців після закінчення проєкту вони розійшлися.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Інна наголосила, що більше не хоче відповідати на запитання, повʼязані з Олександром, і назвала причину їх розставання.

Інна Бєлєнь та Олександр Будько

«Можна, будь ласка, я закрию цю главу, щоб перестали мене питати про Олександра? — звернулася Бєлєнь до своїх підписників. — Ми не спілкуємось взагалі. Спілкування — це про взаємообмін, а не вигоду. Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття, тому все так, як мало бути».

РЕКЛАМА

На запитання, чому вони з Олександром розійшлися, дівчина зізналася: «Скажу, що не зійшлись характерами».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий музикант та військовий освідчився коханій прямо на сцені.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook