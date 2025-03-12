41.21 / 41.74 44.87 / 45.55
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Були почуття: переможниця «Холостяка» назвала справжню причину розриву з «Тереном» (фото)

17:52 12 березня 2025
Інна Бєлєнь

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка днями зізналася у проблемах з алкоголем, розставила крапки над «і» у своїх стосунках з Олександром «Тереном». Нагадаємо, ветеран війни Олександр Будько з позивним «Терен» став головним героєм тринадцятого сезону шоу. Стосунки пари не витримали випробування часом, і через декілька місяців після закінчення проєкту вони розійшлися.

На своїй сторінці у соціальній мережі Інна наголосила, що більше не хоче відповідати на запитання, повʼязані з Олександром, і назвала причину їх розставання.

Інна Бєлєнь та Олександр Будько

«Можна, будь ласка, я закрию цю главу, щоб перестали мене питати про Олександра? — звернулася Бєлєнь до своїх підписників. — Ми не спілкуємось взагалі. Спілкування — це про взаємообмін, а не вигоду. Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття, тому все так, як мало бути».

РЕКЛАМА

На запитання, чому вони з Олександром розійшлися, дівчина зізналася: «Скажу, що не зійшлись характерами».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що відомий музикант та військовий освідчився коханій прямо на сцені.

РЕКЛАМА

38

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Початок зустрічі у Джидді. Фото t.me/ermaka2022

«Те, що відбувається в Джидді — марна трата часу. Будь-який „результат“ буде фікцією», — Олександр Невзоров про переговори в Саудівській Аравії

Мольфар Макс Гордєєв. Фото з соцмереж

Коридор затемнень з 14 по 29 березня: мольфар Макс Гордєєв порадив, як пройти цей нелегкий період кожному знаку Зодіаку

Щоденний гороскоп. Фото Pixabay

Дратівливі Тельці, чемні Леви та креативні Риби: як складеться день 12 березня для знаків зодіаку

Рецепт закуски з качану броколі

Дуже бюджетний делікатес: просто та смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту