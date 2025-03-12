Були почуття: переможниця «Холостяка» назвала справжню причину розриву з «Тереном» (фото)
Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка днями зізналася у проблемах з алкоголем, розставила крапки над «і» у своїх стосунках з Олександром «Тереном». Нагадаємо, ветеран війни Олександр Будько з позивним «Терен» став головним героєм тринадцятого сезону шоу. Стосунки пари не витримали випробування часом, і через декілька місяців після закінчення проєкту вони розійшлися.
На своїй сторінці у соціальній мережі Інна наголосила, що більше не хоче відповідати на запитання, повʼязані з Олександром, і назвала причину їх розставання.
«Можна, будь ласка, я закрию цю главу, щоб перестали мене питати про Олександра? — звернулася Бєлєнь до своїх підписників. — Ми не спілкуємось взагалі. Спілкування — це про взаємообмін, а не вигоду. Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття, тому все так, як мало бути».
На запитання, чому вони з Олександром розійшлися, дівчина зізналася: «Скажу, що не зійшлись характерами».
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