Дай мені спокій: шокуючі подробиці стосунків з Холостяком Олександром «Тереном»

Пара тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», яка оголосила про розставання, продовжує зʼясовувати стосунки. Сашко «Терен» та Інна Бєлєнь не спілкуються особисто, а викладають свої думки та претензії на сторінках у соціальній мережі. За словами «Терена», Інна відписалася від нього у мережі, заблокувала сторіз та ігнорує його у мессенджерах.

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«Будь ласка, давай йти далі окремо, без вигаданих сварок та інтриг, я не хочу для тебе нічого поганого, дай, будь ласка, і мені спокій у відповідь», — написав Сашко та доклав підтвердження своїм словам.

Натомість Інна Бєлєнь вийшла у сторіз до підписників і зі сльозами на очах пояснила, що вона нікого не блокувала та не відписувалася від Сашка. Навіть більше — хотіла побудувати з ним родину. Але зараз не хоче виносити на загал сварки з ветераном війни, який поклав своє здоровʼя, захищаючи країну.

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«Сторіз я не приховувала, спільний пост не видаляла, від нього не відписувалася, — наголосила дівчина. — Я реально намагалася будувати стосунки на проєкті і після нього. Я не хочу цих суперечок через те, що це ветеран війни, який втратив ноги. У мене зв'язані руки… Я завжди його підтримувала і ніколи в житті не казала жодного поганого слова і не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою хотіла побудувати стосунки».

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Наостанок дівчина додала, що не буде більше коментувати відносини з Сашком і закриває цю тему.

«Своїм відношенням людина все показала», — завершила Інна.

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На новину про розставання відреагував і ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетнік.

«Моє серце розірване навпіл, — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі. — Інна та Олександр вже не разом».

Підписники змогли висловитися, що вони думають з цього приводу.

«Закінчилось шоу, закінчились стосунки, — написали шанувальники реаліті. — Яка пара після шоу досі у стосунках…»

Нагадаємо, жодна з пар українського проєкту «Холостяк» не залишилася досі у стосунках. Довше за всіх протрималися Даша Квіткова та Нікіта Добринін, які були у шлюбі три роки та у них спільний син.

«Було зрозуміло, що він не готовий до серйозних відносин», — мали на увазі «Терена».

«Юстину потрібно було брати, вона ж його всім серцем, — згадали одну з учасниць сезону. — Можливо хлопцям реально не видно всієї історії те, що ми бачимо, нехай передивиться весь сезон, зрозуміє».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Юстина розповіла про залаштунки реаліті і своє відношення до «Терена».

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