Навіть зловживала алкоголем: переможниця «Холостяка» зізналася у проблемах

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка нещодавно потрапила під хейт, зізналася у своїх почуттях. За словами дівчини, вона дуже важко переживала втрату близької людини, воїна, який загинув на полі бою. Це трапилось ще до її участі у проєкті «Холостяк». Інна розповіла, що вона деякий час після цього була дуже агресивною та навіть зловживала алкоголем. Про це дівчина написала на своїй сторінці у соціальній мережі, реагуючи на запитання підписників.

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«Це боляче, — розповіла Інна, пригадуючи втрату. — Дуже. Ти стаєш пустий, начебто немає сенсу жити. Ти злий за те, що в цьому світі все так несправедливо. Я спочатку перестала їсти і розмовляти. Потім захотіла помсти і почала донатити все більше і більше, тому і працювала, як робот, без перерв. Потім я намагалася запити горе алкоголем. Але я все одно була пуста».

Інна зізналася, що для подолання таких важких емоцій не існує ліків.

«Це треба просто пережити, — написала дівчина. — Просто протриматися і дихати, поки не настане той момент, коли ти зрозумієш, що знову хочеш жити. Це довго. Це нестерпно важко. Але це пройде. І єдине, що тримає на плаву, — думка, що смерть не є кінцем, а лише станцією. Що далі душі буде добре. І в це треба вірити, бо інакше немає за що триматися».

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Відомо, що після участі у «Холостяку» Інна Бєлєнь та Сашко «Терен» не зуміли зберегти свої стосунки відносини та розійшлися.

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