Коридор затемнень з 14 по 29 березня: мольфар Макс Гордєєв порадив, як пройти цей нелегкий період кожному знаку Зодіаку

Перший місяць весни — унікальний час, в якому будуть місячне затемнення (14 березня) і сонячне (29 березня). Період між ними називаються «коридором затемнень» і вважається часом непередбачуваних змін.

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В цей час, вважає київський мольфар Макс Гордєєв, всі знаки Зодіаку проходитимуть період трансформацій, коли Всесвіт закликатиме відпустити зайве й сміливо рухатися вперед.

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Овен (21 березня — 19 квітня)

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Для Овнів коридор затемнень стане періодом самопізнання й активного прориву, коли сонячне затемнення 29 березня у вашому 1-му домі особистості розбудить внутрішню силу, ніби Всесвіт вручає вам ключ до нового «я». Ви відчуєте себе готовими змінити все — від зовнішності до життєвих цілей, наприклад, постригтися чи записатися на курс, який давно відкладали. Місячне затемнення 14 березня у 6-му домі роботи й здоров’я підштовхне до очищення рутини: ви можете кинути звичку пити каву вночі чи організувати робоче місце, щоб працювати ефективніше. Емоційно це буде схоже на спалах — спочатку тривога через невідоме, потім вибух натхнення. У кар’єрі з’явиться шанс узяти ініціативу в свої руки: після 20 березня запропонуйте сміливу ідею чи візьміть на себе складний проєкт — вас помітять.

У коханні одинокі Овни притягнуть людину з вогненним характером, яка надихне на пригоди, а пари переживуть момент відвертості, що зміцнить зв’язок — наприклад, спільна подорож чи розмова про мрії. Фінансово уникайте спонтанних витрат до 14 березня, а після цього дійте рішуче, бо з’явиться шанс на додатковий дохід.

Порада: 29 березня запаліть червону свічку, уявляючи, як вона підсилює вашу енергію, і напишіть три цілі, до яких прагнете йти. Довіряйте собі — це ваш час сяяти й вести інших за собою.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельці, цей коридор затемнень відкриє вам двері до творчого відродження й внутрішнього спокою, коли лунне затемнення 14 березня у 5-му домі кохання й самовираження змусить переглянути джерела радості — ви можете вирішити, що малювання чи кулінарія більше не для вас, і спробувати щось нове, як-от писати вірші. Сонячне затемнення 29 березня у 12-му домі підсвідомого розбудить вашу інтуїцію, ніби внутрішній компас указує на приховані бажання — можливо, ви почнете медитувати чи заведете щоденник снів, щоб зрозуміти себе глибше. Емоційно це буде період тиші з ноткою ностальгії, але до кінця коридору ви відчуєте полегшення, ніби скинули тягар. У роботі ваш талант до стабільності приверне увагу: після 20 березня хобі може стати джерелом доходу, наприклад, продаж hand-made виробів.

У коханні одинокі Тельці відкриються для ніжного зв’язку — хтось із м’яким голосом і теплом у серці може з’явитися у вашому житті, а пари знайдуть гармонію через спільні вечори чи прогулянки. Фінансово можливий прибуток від старого проєкту після 25 березня, але уникайте позик до середини коридору.

Порада: 14 березня посадіть маленьку рослину в горщик, уявляючи, як із нею ростуть ваші мрії, і доглядайте її до кінця місяця — це стане вашим символом оновлення.

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Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюки, коридор затемнень стане для вас часом переосмислення дому й соціального зростання, коли лунне затемнення 14 березня у 4-му домі сім’ї підкаже, що пора змінити атмосферу — ви можете переставити меблі, пофарбувати стіни чи навіть задуматися про переїзд, щоб відчути себе комфортніше. Сонячне затемнення 29 березня у 11-му домі дружби й цілей розширить ваше коло спілкування, ніби Всесвіт підкидає людей, які поділяють ваші ідеї — наприклад, ви познайомитеся з кимось на форумі чи вечірці. Емоційно ви балансуватимете між спогадами про минуле й азартом майбутнього, що додасть вам глибини й шарму. У кар’єрі цей період ідеальний для командної роботи: після 20 березня презентуйте задум, який давно виношували, і отримайте підтримку колег чи партнерів.

У коханні одинокі Близнюки можуть знайти людину з іншого міста чи культури, а сімейні — оновити стосунки через відверті розмови про плани. Фінансово уникайте великих покупок до 14 березня, але після цього чекайте стабільності чи невеликого бонусу.

Порада: 29 березня напишіть листа собі через рік, описавши, яким хочете бачити своє життя, і заховайте його в шухляду — це стане вашим маяком для змін.

Рак (21 червня — 22 липня)

Раки, цей коридор затемнень принесе вам ясність у словах і кар’єрний ривок, коли лунне затемнення 14 березня у 3-му домі спілкування змусить висловити те, що давно накопичилося — ви можете зателефонувати другу, з яким посварилися, чи написати листа колезі, щоб прояснити ситуацію. Сонячне затемнення 29 березня у 10-му домі статусу й репутації відкриє двері до професійного визнання, коли ваші зусилля помітять — наприклад, надійде пропозиція про нову роль чи похвала від начальства. Емоційно це буде період бурі з переходом до спокою: спочатку ви відчуєте себе вразливими, але до кінця коридору знайдете впевненість.

У коханні одинокі Раки притягнуть людину з сильною енергією, яка надихне на зміни, а пари можуть разом планувати щось велике, як-от ремонт чи подорож. Фінансово можливі незаплановані витрати до 20 березня, але потім ситуація вирівняється, і ви навіть можете отримати невеликий прибуток.

Порада: 14 березня поставте склянку води біля ліжка, уявляючи, як вона вбирає ваші тривоги, а зранку вилийте її — це допоможе очистити емоційний простір і знайти гармонію.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви, коридор затемнень стане для вас часом фінансового пробудження й розширення горизонтів, коли лунне затемнення 14 березня у 2-му домі цінностей змусить переглянути ваші пріоритети — ви можете відмовитися від підписки на сервіс, який не використовуєте, чи почати відкладати на мрію. Сонячне затемнення 29 березня у 9-му домі подорожей і знань надихне на щось більше: ви можете записатися на курс іноземної мови чи спланувати поїздку, яка розширить ваш світогляд. Емоційно це буде період контрастів — від скутості до відчуття свободи, ніби ви знімаєте кайдани. У кар’єрі ваша харизма приверне увагу партнерів чи клієнтів: після 20 березня презентуйте ідею чи укладіть угоду — успіх гарантований.

У коханні одинокі Леви зачарують когось своєю щедрістю й теплом, а пари додадуть романтики через спільні плани. Фінансово чекайте приємного сюрпризу наприкінці коридору, наприклад, повернення боргу.

Порада: 29 березня покладіть монету під подушку й уявіть, як ваш достаток зростає — це підсилить енергію процвітання.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви, цей коридор затемнень буде для вас моментом переродження й фінансових можливостей, коли лунне затемнення 14 березня у вашому 1-му домі особистості принесе ясність щодо того, ким ви хочете бути — ви можете змінити зачіску, стиль одягу чи навіть ім’я в соцмережах, щоб відчути себе оновленими. Сонячне затемнення 29 березня у 8-му домі трансформацій і спільних ресурсів підштовхне до глибоких змін: ви можете вирішити інвестувати в проєкт чи позбутися старого кредиту, що висів тягарем. Емоційно це буде період очищення — від сумнівів до спокійної сили, коли ви відчуєте себе господарями своєї долі. У кар’єрі ваш талант до деталей принесе визнання: після 20 березня завершіть завдання чи презентуйте звіт — вас оцінять.

У коханні одинокі Діви притягнуть людину, яка поважає їхню практичність, а пари поглиблять довіру через спільні рішення. Фінансово уникайте ризиків до 14 березня, але потім чекайте стабільності.

Порада: 14 березня спаліть аркуш із записаними страхами, уявляючи, як вогонь звільняє вас від усього зайвого.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези, коридор затемнень принесе вам внутрішню гармонію й переосмислення партнерства, коли лунне затемнення 14 березня у 12-му домі підсвідомого відкриє двері до прихованих думок — ви можете відчути потребу побути на самоті, щоб розібратися в собі, чи почати вести щоденник, записуючи сни й почуття. Сонячне затемнення 29 березня у 7-му домі стосунків стане поворотним моментом: хтось із близьких — друг, кохана людина чи партнер — стане вашим дзеркалом, показавши, що ви цінуєте в інших. Емоційно це буде подорож від хаосу до балансу: спочатку ви відчуєте себе розгубленими, але до кінця коридору знайдете спокій. У кар’єрі ваша дипломатичність притягне союзників: після 20 березня співпраця з колегою чи клієнтом принесе успіх, наприклад, ви укладете вигідну угоду.

У коханні одинокі Терези можуть зустріти людину, яка доповнить їхню енергію, а пари знайдуть компроміс у давньому питанні — наприклад, про спільний бюджет чи плани. Фінансово цей період буде стабільним, але уникайте позик до середини коридору, щоб не обтяжувати себе.

Порада: 29 березня намалюйте символ гармонії, наприклад, дві переплетені лінії, і носіть його з собою як талісман — це допоможе вам зберегти рівновагу й притягнути мир у ваше життя.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони, цей коридор затемнень стане для вас періодом соціального очищення й фізичного оновлення, коли лунне затемнення 14 березня у 11-му домі дружби підштовхне переглянути ваше оточення — ви можете відчути, що деякі люди більше не резонують із вашими цінностями, і вирішите дистанціюватися від них, наприклад, припинити спілкування з тим, хто постійно скаржиться. Сонячне затемнення 29 березня у 6-му домі роботи й здоров’я надихне на зміни в повсякденному житті: ви можете записатися в спортзал, почати пити більше води чи переглянути свій графік, щоб знайти час для себе. Емоційно це буде час внутрішньої боротьби з переходом до спокою — спочатку ви відчуєте напругу, але до кінця коридору відчуєте себе сильнішими. У кар’єрі ваша проникливість допоможе розв’язати складну проблему: після 20 березня запропонуйте нестандартне рішення, і вас похвалять.

У коханні одинокі Скорпіони притягнуть людину з магнетичною аурою, а пари додадуть пристрасті через спільні таємниці чи відверті розмови. Фінансово можливий бонус чи невеликий прибуток після 25 березня, але до 14 березня уникайте великих витрат.

Порада: 14 березня вимийте підлогу з додаванням солі, уявляючи, як вода забирає весь негатив із вашого життя — це стане вашим ритуалом очищення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці, коридор затемнень відкриє вам двері до кар’єрного успіху й творчої свободи, коли лунне затемнення 14 березня у 10-му домі репутації підкаже, що пора завершити те, що застаріло — ви можете здати проєкт, який давно відкладали, чи відмовитися від ролі, яка вас обмежує, і це принесе визнання. Сонячне затемнення 29 березня у 5-му домі творчості й кохання розпалить ваш внутрішній вогонь: ви відчуєте бажання творити — написати оповідання, намалювати картину чи спланувати спонтанну подорож із друзями. Емоційно це буде період підйому — ви відчуєте себе на вершині світу, сповненими натхнення й азарту.

У коханні одинокі Стрільці притягнуть людину, яка любить пригоди так само, як і ви, наприклад, мандрівника чи художника, а пари додадуть веселощів у будні — сходіть разом у похід чи на концерт. У кар’єрі ваша сміливість окупиться: після 20 березня презентуйте амбітний план, і він знайде підтримку. Фінансово уникайте азартних ігор чи ризиків до середини коридору, але наприкінці чекайте невеликого зростання доходів.

Порада: 29 березня киньте монету в річку чи фонтан, загадуючи бажання про свободу й успіх — це стане вашим символом руху вперед.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги, цей коридор затемнень стане для вас періодом духовного росту й домашнього оновлення, коли лунне затемнення 14 березня у 9-му домі знань і світогляду надихне завершити навчання чи переглянути свої переконання — ви можете закінчити книгу, яка давно лежить на полиці, чи переосмислити свої погляди на життя після розмови з мудрою людиною. Сонячне затемнення 29 березня у 4-му домі дому й коренів підштовхне до змін у побуті: ви можете купити нові штори, переставити диван чи навіть задуматися про переїзд, щоб відчути себе затишніше. Емоційно це буде час стабільності з ноткою ностальгії — ви відчуєте зв’язок із минулим, але водночас готовність до нового. У кар’єрі ваш авторитет зросте: після 20 березня начальство оцінить вашу відповідальність, і ви можете отримати похвалу чи нове завдання.

У коханні одинокі Козероги притягнуть людину, яка цінує надійність, а пари зміцнять зв’язок через спільні плани, як-от ремонт чи сімейна вечеря. Фінансово цей період обіцяє зростання, особливо наприкінці коридору.

Порада: 14 березня посадіть насіння в горщик, уявляючи, як із ним росте ваша внутрішня сила — доглядайте його як символ вашого майбутнього.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії, коридор затемнень принесе вам фінансову ясність і нові ідеї, коли лунне затемнення 14 березня у 8-му домі спільних ресурсів підкаже, як позбутися фінансових тягарів — ви можете закрити старий кредит, продати непотрібну річ чи переглянути свої витрати, щоб відчути легкість. Сонячне затемнення 29 березня у 3-му домі спілкування й розуму розбудить ваш інтелект: ви відчуєте приплив натхнення для письма, виступів чи створення контенту — наприклад, почнете блог чи запишете подкаст. Емоційно це буде період оновлення — від відчуття скутості до свободи думки, коли ви відчуєте себе новаторами. У кар’єрі співпраця стане ключем до успіху: після 20 березня партнер чи колега підтримає ваш задум, і це принесе плоди.

У коханні одинокі Водолії притягнуть людину з незвичайним поглядом на світ, а пари освіжать стосунки через інтелектуальні розмови чи спільне навчання. Фінансово чекайте прибуток наприкінці коридору, але уникайте позик до 14 березня.

Порада: 29 березня намалюйте свою мрію на аркуші — наприклад, символ свободи чи ідеї — і повісьте його на видному місці як нагадування про ваш потенціал.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби, цей коридор затемнень стане для вас періодом переосмислення партнерства й фінансового зростання, коли лунне затемнення 14 березня у 7-му домі стосунків підштовхне до ясності — ви можете завершити зв’язок, який виснажує, чи навпаки, знайти гармонію з близькою людиною через відверту розмову. Сонячне затемнення 29 березня у 2-му домі цінностей і ресурсів надихне на сміливі кроки: ви можете попросити підвищення, почати відкладати на мрію чи продати щось, що давно лежить без діла. Емоційно це буде час мрійливості з переходом до впевненості — спочатку ви відчуєте себе в тумані, але до кінця коридору знайдете свій шлях. У кар’єрі ваша чутливість стане перевагою: після 20 березня ваш підхід до роботи помітять, і це може принести похвалу чи новий проєкт.

У коханні одинокі Риби притягнуть людину, яка зрозуміє їхню глибину, а пари додадуть романтики через спільні моменти — наприклад, прогулянку під зорями. Фінансово уникайте позик до середини коридору, але наприкінці чекайте стабільності.

Порада: 14 березня візьміть в руку кристал (камінь), уявляючи, як він заряджає вас енергією, і носіть його з собою до 29 березня.

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