Сльози на очах: Ада Роговцева вразила новою роботою

Музикант та боєць 47-ї бригади Костянтин «Адʼюнкт» Духновський разом з Культурним десантом випустив пісню «Памʼять» та кліп на неї. Відео знімали у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Головну роль зіграла народна артистка України Ада Роговцева. Разом з іншими героями вона дивиться на великий екран, де показують кадри спротиву України у різні роки.

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«Памʼять про нашу історію — меч в руках кожного, хто її знає, — прокоментували вихід пісні у Культурному десанті. — Скільки жахів переживали попередні покоління українців від того самого ворога? Скільки ці кати намагались стерти згадки про свої вчинки? Правда про ті події — попередження про майбутнє, яке несе нам супротивник. Але вона ж — джерело сили для того, хто готовий дати відсіч».

Продюсером «Памʼяті» став відомий музикант Коля Сєрга, а режисером відео — Микита Квасніков. У мережі подякували за роботу та підтримали воїнів.

Коля Сєрга

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«Слава Захисникам України, низький Вам уклін! — написали під відео. — Бачити живими Захисників — найбільше щастя, тому повертайтеся, ми на Вас чекаємо! Вічна пам'ять, повага та шана усім полеглим. Слава Україні!»

«Дякую, боляче, потужно, — прокоментували премʼєру. - Пам'ять — це наша зброя! Нам так важливо достучатись до глухих!»

«Низький уклін всім, хто захищає нас, нашу державу і при цьому творить і змушує побратимів і нас триматися, боротися і вірити, — подякували захисникам. - Бережи Господи кожного захисника скрізь і повсякчас, повертайтесь живі, здорові, з вірою в світле майбутнє».

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«Сльози на очах! — зізналися у почуттях. — До автора, велике прохання — вижити і творити далі!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відомий репер відреагував на останні новини.

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