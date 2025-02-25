«Немає слів»: відомий репер відреагував на останні новини

Популярний репер та військовий Олександр Ярмак (YARMAK), який нещодавно вразив потужним зверненням, відреагував на новини останніх днів. На сторінці у соціальній мережі YARMAK виклав фрагмент своєї пісні «Вавилон», світлину та короткий допис про те, що відчуває зараз.

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«Немає слів, — написав репер. — Просто жмем далі!»

Нагадаємо, співак воює у лавах Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення і отримав бойову нагороду. Підписники подякували герою за захист та поділилися своїми відчуттями.

Співак воює у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення

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«Дякуємо за захист! — написали у відповідь. - Дякуємо за пісні, в яких ціла історія».

«Дякую за ваш вклад у збереження нашої державності, — відгукнулися у мережі. — Сил вам і всім нам надалі, ще багато роботи, головне — триматись разом».

«Ця пісня — потужний протест проти корумпованої системи, — поділилися думками. — Порівнюється сучасне суспільство з Вавилоном, що занепав через брехню та хаос. Жорстка правда про реальність, яка змушує задуматися!»

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«Дякуємо за захист, і ваши пісні допомагають триматися і жити в цей час», — подякували воїну.

«Єдине, на що ми можемо розраховувати в цьому житті — захист та підтримка один одного», — підтримали співака.

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