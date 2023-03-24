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Коля Сєрга показав свого 60-річного тата-військового, який захищає Україну

16:29 24 березня 2023
Коля Сєрга

Популярний телеведучий та виконавець Коля Сєрга, який з перших днів російського вторгнення ступив до лав ЗСУ, разом зі своїм батьком-військовослужбовцем зустріли дні народження. Миколі виповнилося 34 роки, а Едуард Миколайович відзначив ювілей — 60 років. Наразі він є командиром однієї з бригад на фронті.

У святковий день артист поділився спільною світлиною та чуттєво привітав батька.

«34 та 60. Батько, дякую за дисципліну та принципи. З днем народження нас. Разом до перемоги», — написав Сєрга.

Нагадаємо, Коля Сєрга долучився до «Культурного десанту», з яким їздить до гарячих точок і підтримує наших захисників, людей на деокупованих територіях.

Рідний брат артиста — Ростислав — також на фронті. Він — військовий медик, на передовій навчає інших військової медицини.

Коля Сєрга не забуває і про творчість. Він написав влучний вірш, в якому висміяв росіян. Також у пісні він їдко висміяв путінську мобілізацію.

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